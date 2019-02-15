В короткій блузі і вінілових штанях: пишнотіла Ешлі Грем показала стильний образ

Одна з найпопулярніших plus-size моделей Ешлі Грем відвідала шоу шоу Phillip Lim у Нью-Йорку і продемонструвала, як можна перетворити повсякденний одяг у яскравий аутфіт для світського заходу.

Для виходу Ешлі приміряла чорну блузу з декольте, яку поєднала з обтислими вініловими штанами і бежевими гостроносими босоніжками на підборах. Читайте також: Такі ж щасливі та закохані: пишнотіла модель Ешлі Грем показала архівні фото з чоловіком З прикрас Грем обрала лише сережки і зробила яскравий макіяж з акцентом на очах.

Ешлі Грем / Getty Images

Ешлі Грем на світському заході / Getty Images

Ешлі Грем / Getty Images

Ешлі Грем на світському заході / Getty Images