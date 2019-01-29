В мережі з'явилися перші вражаючі кадри з фільму "Гарет Джонс" про Голодомор в Україні: відео

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Фрагмент з фільму "Гарет Джонс" 2019 року
Фрагмент з фільму "Гарет Джонс" 2019 року / IMDb

Офіційний фрагмент з фільму "Гарет Джонс", в основу якого покладено реальну історію британського журналіста, з'явився в мережі напередодні. Стрічка увійшла в список фільмів, які покажуть на Берлінському кінофестивалі.

Драматична історія про Голодомор в 1930-х роках знімалася в Україні, Польщі і Великобританії. Над фільмом працювала польська режисерка Агнешка Голланд, а в головних ролях знімалися Джеймс Нортон, Ванесса Кірбі, Пітер Сарсгаард, Джозеф Моул і Кеннет Кренем. 

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Однак акторський склад фільму, в якому розповідається про Голодомор в Україні, не міг обмежитися лише міжнародними зірками, тому у кінострічці також зіграли українські знаменитості Яків Ткаченко і Олег Драч.

В основу фільму взято реальну історію валлійського журналіста Гарета Джонса, який перший з усіх представників західних ЗМІ розповів про Голодомор в Україні в 1930-х роках. У 1933 році чоловік відправився в СРСР, а потім мав намір розповісти всьому світу про сталінський режим і його злочини. Однак на Заході вирішили не брати до уваги його розповіді, адже незручна для них правда була їм непотрібна. Матеріал, який Гарет Джонс написав під час подорожі Україною, згодом надихнули Оруелла на роман, який став культовим, "Скотний двір".

Дивитися фрагмент з фільму "Гарет Джонс" (відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голодомор
Джерело: 24 канал
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