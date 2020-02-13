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В мережі з'явився перший трейлер фільму про журналістів "Французький диспетчер": відео

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Художній фільм "Французький диспетчер" (The French Dispatch) готується до великої прем’єри. Про це свідчить перший опублікований трейлер.

Дебютний трейлер нової кінокартини Веса Андерсона з'явився на ютуб-каналі SearchlightPictures напередодні, 12 лютого. За добу відеоролик до майбутнього фільму "Французький диспетчер" (The French Dispatch) зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

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Відомо, що сюжет стрічки засновано на історії французької редакції великого американського журналу. Фільм описують як "любовне послання журналістам", яке поєднуватиме в собі різні формати зйомки. До прикладу, деякі сцени глядачі зможуть побачити у чорно-білому ефекті, а деякі – у вигляді анімації.

Події у фільмі розгортатимуться у XX столітті у вигаданому містечку, де амбіційні журналісти працюють над створенням власного журналу. Головні ролі у фільмі зіграють Тільда Свінтон, Тімоті Шаламе, Білл Мюррей, Елібзабет Мосс та Френсіс Мак-Дорманд.

Французький диспетчер: трейлер дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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