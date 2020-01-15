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В мережі з'явився трейлер до документального фільму про Андре Тана: відео

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Андре Тан / Instagram/ @andre_tan_official

Незабаром на великий український екран вийде документальний фільм про відомого на весь світ українського модельєра Андре Тана. Перший трейлер до біографічної стрічки вже підриває мережу.

Цьогоріч брендові та торговій марці Andre Tan виповниться 20 років. З нагоди ювілею фанати українського модельєра зможуть дізнатися про нього та його шлях до успіху в документальному фільмі, який вийде на великий екран вже 8 березня.

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Перший трейлер до біографічної картини з'явився в мережі 15 січня. Фільм розповість про Андре Тана, як людину, яка зі свого ім'я створила впізнаваний в усьому світі і успішний український бренд. Навіть затяті прихильники модельєра зможуть дізнатися про нього багато цікавого, зокрема, у картині будуть показані цікаві моменти з життя української знаменитості у хронологічному порядку.

Глядачі зможуть побачити не лише архівні фрагменти з-за лаштунків перших показів Андре Тана, але й послухати цікаві історії про його дитинство, мрії та юне життя.

Фільм про Андре Тана: трейлер до документальної стрічки онлайн

 
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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно
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