В одних рукавичках: Тіна Кароль оголилася для сексуального фото
Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід кліпу на пісню "Иди на жизнь". Прем'єра нового ролика запланована на четвер, 21 листопада.
Про це Тіна Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши звабливе фото. На відвертій світлині співачка позує на підлозі повністю оголеною лише у чорних рукавичках, які прикрашені стразами.
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Артистка прикрила пишні груди руками та загадково дивиться у камеру. Стилісти зробили Тіні голлівудську укладку волосся та макіяж з акцентом на очах.
"Иди на жизнь" – прем'єра кліпу в четвер 21 листопада", – додала у підписі Кароль.
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
Напередодні Тіна Кароль опублікувала не менш сексапільні кадри, на яких вона постала в сукні, яка зроблена в її улюбленому білизняному стилі. Співачка одягнула шовкове плаття на голе тіло без спідньої білизни. Відтак фото, на думку користувачів у мережі, вийшли дуже спокусливими.
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol
В кінці жовтня Кароль випустила lyric video на пісню "Іди на життя" ("Иди на жизнь"). Автором музики і слів став Єгор Солодовников. Знаменитість називає пісню доленосною, покликаною вселити віру і надію в серця її шанувальників.
Тіна Кароль – "Иди на жизнь": слухайте пісню