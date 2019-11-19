В одних рукавичках: Тіна Кароль оголилася для сексуального фото

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Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Популярна українська співачка Тіна Кароль анонсувала вихід кліпу на пісню "Иди на жизнь". Прем'єра нового ролика запланована на четвер, 21 листопада.

Про це Тіна Кароль повідомила на своїй сторінці в інстаграмі, опублікувавши звабливе фото. На відвертій світлині співачка позує на підлозі повністю оголеною лише у чорних рукавичках, які прикрашені стразами.

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Артистка прикрила пишні груди руками та загадково дивиться у камеру. Стилісти зробили Тіні голлівудську укладку волосся та макіяж з акцентом на очах.

"Иди на жизнь" – прем'єра кліпу в четвер 21 листопада", – додала у підписі Кароль.

Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Напередодні Тіна Кароль опублікувала не менш сексапільні кадри, на яких вона постала в сукні, яка зроблена в її улюбленому білизняному стилі. Співачка одягнула шовкове плаття на голе тіло без спідньої білизни. Відтак фото, на думку користувачів у мережі, вийшли дуже спокусливими.

 

Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

В кінці жовтня Кароль випустила lyric video на пісню "Іди на життя" ("Иди на жизнь"). Автором музики і слів став Єгор Солодовников. Знаменитість називає пісню доленосною, покликаною вселити віру і надію в серця її шанувальників.

Тіна Кароль – "Иди на жизнь": слухайте пісню

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Тіна Кароль Еротика Новини LifeStyle
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