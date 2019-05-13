В одному з готелів Східної Африки гості можуть поснідати разом з жирафами: неймовірні фото

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Сніданок з жирафами, готель Giraffe Manor
Сніданок з жирафами, готель Giraffe Manor / The Safari Collection

Власники готельного бізнесу у Кенії вирішили у цікавий спосіб рятувати жираф від вимирання. На території одного з готелів теристи, які проживають у ньому, мають можливість поснідати разом з африканськими тваринами – жирафами.

Про кенійський готель Giraffe Manor відомо майже в усьому світі. Власники бізнесу вирішили зробити незвичайний внесок у збереження африканської природи. Тому на території готелю облаштували умови для існування найрідкіснішого виду жираф – з п'ятьма ріжками на голові.

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Саме цей вид тварин визнано на стадії вимирання. В Африці їх залишилося близько двох тисяч. Представники готелю Giraffe Manor надихнулися історією і вирішили продовжити їхній рід. Спеціальні наглядачі доглядають за тваринами, розводять їх, а потім випускають у дику природу.

Що цікаво, туристи, які заселяються у номери готелю Giraffe Manor мають можливість поснідати на балконі чи літній терасі разом з жирафами. Гостям видають спеціальні миски з кормом, які дозволено їсти жирафам, і показують, як їх годувати.

Особливий готель відвідало чимало зірок, серед яких український ведучий Олександр Скічко. У січні він відвідав неймовірне місце і поділився кількома світлинами зі своїми фанатами.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kapten & Son (@kaptenandson)

Сніданок з жирафами, готель Giraffe Manor
Сніданок з жирафами, готель Giraffe Manor / The Safari Collection

 

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Теги: LifeStyle Подорожі Новини LifeStyle Новини нерухомості Новини нерухомості світу Готелі
Джерело: LifeStyle 24
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