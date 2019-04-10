В Північній Ірландії створять новий тур за мотивами "Гри престолів"

121 Читать новость на русском
Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / lonelyplanet.com

Компанія HBO має намір відкрити тур до студій, де знімали популярний серіал вже у 2020 році.

Game of Thrones Studio стане першим у серії інтерактивних розваг, оголошених HBO раніше, зазначили у Lonely planet.

Читайте також: Зірка "Гри престолів" Емілія Кларк перенесла інсульт: з'явилися фото з лікарні

"Деякі знакові сцени серіалу знімали у Linen Mill Studios. Скоро в наших шанувальників буде можливість відвідати та побачити роботу нашої команди в комфортній музейній обстановці", – розповів віце-президент HBO Джефф Пітерс.

У рамках туру гостям запропонують побувати у місцях між Белфастом і Дубліном. Саме там розташовані основні локації "Гри престолів" – замки Старків та Грейджоїв, палац Ріверран та печера Триокого ворона. 

"Гра престолів" перетворила Північну Ірландію на провідний міжнародний туристичний об'єкт. Ми дуже вдячні за це,
– наголосив Джон Макгріллен, виконавчий директор компанії Tourism Northern Ireland.

Крім цього, там розмістять оригінальний реквізит й костюми героїв серіалу. Решту подробиць поки що тримають у секреті. 

Як виглядатиме майбутній тур: дивіться фото HBO

 

blog_ava
Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
сьогодні
22867
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Подорожі Гра престолів Відпочинок Голлівуд Північна Ірландія Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
сьогодні 11:53 Рецепт паштету – покрокове приготування домашньої закуски
Богданна Рибак 131
Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
сьогодні 09:03 Куди поїхати на Великдень в Україні: найкращі місця для відпочинку
214
День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
9 квітня 21:22 День народження зірки "Пліткарки": найкращі образи Блер Уолдорф у серіалі
693
Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
9 квітня 18:48 Принц Чарльз і Камілла Паркер-Боулз святкують річницю весілля: історія кохання королівської пари
1479
7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
9 квітня 17:49 7 туристичних місць в Україні, які розквітають навесні
15059
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук