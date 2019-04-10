В Північній Ірландії створять новий тур за мотивами "Гри престолів"

Компанія HBO має намір відкрити тур до студій, де знімали популярний серіал вже у 2020 році.

Game of Thrones Studio стане першим у серії інтерактивних розваг, оголошених HBO раніше, зазначили у Lonely planet.

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"Деякі знакові сцени серіалу знімали у Linen Mill Studios. Скоро в наших шанувальників буде можливість відвідати та побачити роботу нашої команди в комфортній музейній обстановці", – розповів віце-президент HBO Джефф Пітерс.

У рамках туру гостям запропонують побувати у місцях між Белфастом і Дубліном. Саме там розташовані основні локації "Гри престолів" – замки Старків та Грейджоїв, палац Ріверран та печера Триокого ворона.

"Гра престолів" перетворила Північну Ірландію на провідний міжнародний туристичний об'єкт. Ми дуже вдячні за це,

– наголосив Джон Макгріллен, виконавчий директор компанії Tourism Northern Ireland.

Крім цього, там розмістять оригінальний реквізит й костюми героїв серіалу. Решту подробиць поки що тримають у секреті.

Як виглядатиме майбутній тур: дивіться фото HBO