В помаранчевому кроп-топі: Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес на прогуляці – фото

Знаменита модель Емілі Ратажковскі вміє виглядати ефектно не лише у вечірніх образах, а й під час простої прогулянки. Зірка потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка разом з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Для виходу на прогулянку з коханим Емілі підготувала відверте вбрання – яскраво-помаранчевий кроп-топ та обтислу спідницю у тон.

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У відкритому одязі Ратажковскі продемонструвала свою ідеальну фігуру. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри та білі кросівки. Традиційно подружжя не приховувало почуттів одне до одного.



Емілі Ратажковскі з чоловіком / Getty Images



Емілі Ратажковскі з чоловіком / Getty Images

Того ж вечора, 6 квітня, Емілі завітала на весілля знаменитого дизайнера Марка Джейкобса в ефектній жовтій сукні з глибоким декольте.



Емілі Ратажковскі / Getty Images



Емілі Ратажковскі / Getty Images