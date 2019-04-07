В помаранчевому кроп-топі: Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес на прогуляці – фото

252 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом
Емілі Ратажковскі з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом / www.gettyimages.com

Знаменита модель Емілі Ратажковскі вміє виглядати ефектно не лише у вечірніх образах, а й під час простої прогулянки. Зірка потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка разом з чоловіком Себастьяном Бір-Маклардом.

Для виходу на прогулянку з коханим Емілі підготувала відверте вбрання – яскраво-помаранчевий кроп-топ та обтислу спідницю у тон.

Читайте також: Дизайнер Марк Джейкобс одружився зі своїм коханим: фото з весілля

У відкритому одязі Ратажковскі продемонструвала свою ідеальну фігуру. Її образ доповнили сонцезахисні окуляри та білі кросівки. Традиційно подружжя не приховувало почуттів одне до одного.

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Емілі Ратажковскі з чоловіком / Getty Images

Емілі Ратажковскі з чоловіком
Емілі Ратажковскі з чоловіком / Getty Images

Того ж вечора, 6 квітня, Емілі завітала на весілля знаменитого дизайнера Марка Джейкобса в ефектній жовтій сукні з глибоким декольте.

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Getty Images

blog_ava
З Благовіщенням Пресвятої Богородиці: привітання у віршах та прозі
сьогодні
9880
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні 20:02 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 8538
Київський торт – рецепт та поради з приготування
сьогодні 10:04 Київський торт – рецепт та поради з приготування
Богданна Рибак 4381
Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
6 квітня 18:01 Куди піти у Києві в квітні: афіша найцікавіших подій
1048
Рецепт домашнього сиру фета
6 квітня 14:57 Рецепт домашнього сиру фета
Богданна Рибак 793
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
6 квітня 10:02 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9596
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук