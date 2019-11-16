В шкіряних штанах і з двома сумками Chanel: Селін Діон демонструє street style образ у Нью-Йорку

Співачка Селін Діон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, де продемонструвала, як носити популярну тенденцію 2019 року – дві сумки одночасно.

51-річна знаменитість протягом останнього року почала багато експериментувати зі стилем і приголомшувати усіх шанувальників своїми публічними виходами.

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Селін Діон, яка днями презентувала новий відеокліп на пісню Courage, побачили в Нью-Йорку в день випуску дванадцятого англомовного студійного альбому.

Артистка одягнула чорні широкі шкіряні штани, які є одним з найбільш трендових цього сезону, туфлі-човники на високих підборах, стильний жакет. Свій образ зірка доповнила двома стьобаними сумками від Chanel, вузькими чорними окулярами і золотим ланцюгом.



Селін Діон / Getty Images



Селін Діон / Getty Images