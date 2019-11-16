В шкіряних штанах і з двома сумками Chanel: Селін Діон демонструє street style образ у Нью-Йорку

193 Читать новость на русском
Селін Діон / www.gettyimages.com

Співачка Селін Діон потрапила в об'єктиви папараці на вулицях Нью-Йорка, де продемонструвала, як носити популярну тенденцію 2019 року – дві сумки одночасно.

51-річна знаменитість протягом останнього року почала багато експериментувати зі стилем і приголомшувати усіх шанувальників своїми публічними виходами.

Читайте також: У бірюзовій шубі: Селін Діон приголомшила яскравим образом у Нью-Йорку

Селін Діон, яка днями презентувала новий відеокліп на пісню Courage, побачили в Нью-Йорку в день випуску дванадцятого англомовного студійного альбому. 

Артистка одягнула чорні широкі шкіряні штани, які є одним з найбільш трендових цього сезону, туфлі-човники на високих підборах, стильний жакет. Свій образ зірка доповнила двома стьобаними сумками від Chanel, вузькими чорними окулярами і золотим ланцюгом.

Селін Діон
Селін Діон / Getty Images

Селін Діон
Селін Діон / Getty Images

День працівників радіо і ТБ: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі
сьогодні
10460
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
15 листопада 20:23 Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
Юлія Михайлова 1521
Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
15 листопада 20:09 Кіно на вихідні: п'ятірка цікавих фільмів, які вас не розчарують
Юлія Турелик 514
Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
15 листопада 18:07 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 20892
Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
15 листопада 17:20 Як захистити волосся у холодну пору: поради перукаря
Юлія Девда 701
Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
15 листопада 12:04 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15 – 17 листопада
Уляна Журба 815
Новини
Більше новин
Залиште відгук