В шкіряному костюмі: Ріанна ефектно з'явилася на BET Awards

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Ріанна
Ріанна / www.gettyimages.com

Популярна співачка Ріанна завітала на вручення нагород BET Awards 2019, що відбулося 23 червня в Лос-Анджелесі. На церемонії нагороджують виключно афроамериканців за досягнення в різних сферах діяльності.

Ріанну напередодні видання Forbes визнало найбагатшою співачкою у світі, статки популярної співачки оцінюються в 600 мільйонів доларів. Цікаво те, що високий заробіток принесла їй не лише музична кар'єра, а й дизайнерська. 

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Для виходу на сцену BET Awards 2019 зірка одягнула стильний шкіряний костюм з власної колекції Fenty. Цікавим елементом вбрання стали вертикальні розрізи на штанах та over-size жакет з поясом, який робить акцент на стрункій талії співачки.

Додамо, що нагороди на премії присуджуються лише афроамериканцям за досягнення в різних сферах діяльності – від культури до спорту. Цього року BET Awards пройшов вночі, 23 червня.

Ріанна
Ріанна / Getty Images

Ріанна
​Ріанна / Getty Images

Ріанна
​Ріанна / Getty Images

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Теги: LifeStyle Ріанна Нагороди Новини США Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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