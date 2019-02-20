В шкіряному пальті і на підборах: розкішний вихід Моніки Беллуччі у Мілані

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі приїхала у Мілан, де вже стартував Тиждень моди (19 – 25 лютого). Для першого виходу знаменитість підготувала улюблений total black образ.

Моніка потрапила в об'єктиви папараці на виході з аеропорту в Мілані. Актриса одягнула чорне шкіряне пальто довжини міді з поясом, який зробив акцент на її талії.

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Завершили образ Беллуччі традиційні сонцезахисні окуляри і замшеві чоботи темно-сірого відтінку. Під пальто можна розгледіти сорочку також чорного кольору, який є улюбленим акторки. Навіть на публічних заходах і червоних доріжках італійка виглядає розкішно у total black.

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

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Теги: LifeStyle Мода Моніка Беллуччі Тиждень моди
Джерело: LifeStyle 24
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