В шкіряному пальті і на підборах: розкішний вихід Моніки Беллуччі у Мілані

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі приїхала у Мілан, де вже стартував Тиждень моди (19 – 25 лютого). Для першого виходу знаменитість підготувала улюблений total black образ.

Моніка потрапила в об'єктиви папараці на виході з аеропорту в Мілані. Актриса одягнула чорне шкіряне пальто довжини міді з поясом, який зробив акцент на її талії.

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Завершили образ Беллуччі традиційні сонцезахисні окуляри і замшеві чоботи темно-сірого відтінку. Під пальто можна розгледіти сорочку також чорного кольору, який є улюбленим акторки. Навіть на публічних заходах і червоних доріжках італійка виглядає розкішно у total black.

Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images