В штанах і "на низькому ходу": Кейт Міддлтон здійснила свій перший офіційний вихід у 2019 році

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Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram/ @royal.addicted

У вівторок, 15 січня, герцогиня Кембриджська відвідала сад короля Генріха, що в Ізлінгтоні. Цей візит став першим офіційним виходом Кейт Міддлтон у новому році. Для заходу, що відбувався просто неба, 37-річна герцогиня обрала вбрання в кольорі "хакі" і взуття без підборів.

Після завершення різдвяних канікул члени королівської сім'ї приступають до виконання своїх обов'язків. Так, в понеділок, 14 січня, Меган Маркл з принцом Гаррі відвідали місто Беркенгед, де відкривали меморіальну дошку, присвячену 100-річчю після смерті англійського письменника і солдата Вілфреда Оуена.

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Кейт Міддлтон, яка нещодавно відсвяткувала 37 років, відвідала сад короля Генріха (King Henry's Walk Community Garden). Варто зазначити, що герцогиня Кембриджська є палкою прихильницею заходів, які проводяться на свіжому повітрі. Вона захоплюється сільськогосподарською діяльністю. Так, в рамках першого офіційного виходу в 2019 році Кейт Міддлтон зустрілася з волонтерами, які розказали їй про те, як вирощування харчових продуктів і садівництво об'єднують людей.

Для заходу, що відбувся на відкритому повітрі в саду короля Генріха, герцогиня обрала твідову куртку-піджак кольору "хакі" і штани в тон. Під верхнім одягом виднівся бордовий гольф під шию, а доповнили образ темні черевики "на низькому ходу".

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Instagram / @royal.addicted

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Мода Кейт Міддлтон
Джерело: 24 канал
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