В США нагороджували найкращих акторів за результатами SAG Awards 2019: переможці премії

43
Леді Гага, Бредлі Купер та інші актори з фільму "Народження зірки"
Леді Гага, Бредлі Купер та інші актори з фільму "Народження зірки" / Getty Images

25-а церемонія нагородження Премії Гільдії кіноакторів (Screen Actors Guild) відбулася в неділю, 25 січня, в Лос-Анджелесі. На світський захід прийшли Бредлі Купер, Леді Гага, Рамі Малек, Емілі Блант, Глен Клоуз та інші голлівудські актори. Однак лише деяким із них вдалося завоювати бажану статуетку.

Нагородження на SAG Awards 2019 (Премія Гільдії кіноакторів) впевнено можна називати генеральною репетицією до церемонії Оскар. За престижними статуетками прийшло чимало знаменитостей з Голлівуду, зокрема ті, які вже були нагороджені на "Золотий глобус" близько трьох тижнів тому. Про це повідомляє Variety.

Читайте також: Золотий глобус 2019: усі переможці кінопремії

Однак, як і на "Золотому глобусі", Леді Гага і Бредлі Купер уступили головні номінації Рамі Малеку. Так, актор, який зіграв Фреді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody) отримав перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль".

Рамі Малек Найкраща чоловіча роль
Рамі Малек / Getty Images

71-річна акторка Глен Клоуз завоювала статуетку, отримавши перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль" за роль у фільмі "Дружина" (The Wife).

Глен Клоуз Найкраща жіноча роль
Глен Клоуз / Getty Images

44-річний Махершала Алі, який зіграв другорядну роль у фільмі "Зелена книга" (Green Book), отримав за неї відзнаку "Найкраща чоловіча роль другого плану". Головним конкурентом актора у цій номінації був Сем Елліот, який зіграв старшого брата Джексона (Бредлі Купера) у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born).

Махершала Алі Зелена книга
Махершала Алі / Getty Images

Нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану" отримала Емілі Блант за гру у фільмі "Тихе місце" (A Quiet place).

Емілі Блант Тихе місце
Емілі Блант / Getty Images

На премії нагородження SAG Awards 2019 також була номінація "Найкращий акторський склад". За перемогу у ній боролися також представники фільму "Народження зірки", однак і тут їм довелося поступитися місцем "Чорній пантері" (Black Panther).

Актори Чорна пантера акторський склад
Акторський склад фільму "Чорна пантера" (Black Panther) / Getty Images

Теги: Кіно Леді Гага Голлівуд Нагороди LifeStyle
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
26 січня 13:30 Як стильно виглядати взимку: приклади знаменитостей
1417
Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
25 січня 20:15 Де погуляти у Харкові: найцікавіші місця, що вражають красою
Наталя Боднар 1019
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
25 січня 19:00 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 1664
Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
25 січня 17:01 Топ-10 цікавих фактів про Тіну Кароль, які можуть здивувати
3628
"Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
25 січня 13:00 "Здатись ти завжди встигнеш": чотири життєві принципи Тіни Кароль
Юлія Девда 2282
Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
24 січня 22:01 Наомі Кемпбелл оголилася на показі Valentino: казкові образи з колекції весна-літо 2019
2917
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук