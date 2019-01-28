В США нагороджували найкращих акторів за результатами SAG Awards 2019: переможці премії

25-а церемонія нагородження Премії Гільдії кіноакторів (Screen Actors Guild) відбулася в неділю, 25 січня, в Лос-Анджелесі. На світський захід прийшли Бредлі Купер, Леді Гага, Рамі Малек, Емілі Блант, Глен Клоуз та інші голлівудські актори. Однак лише деяким із них вдалося завоювати бажану статуетку.

Нагородження на SAG Awards 2019 (Премія Гільдії кіноакторів) впевнено можна називати генеральною репетицією до церемонії Оскар. За престижними статуетками прийшло чимало знаменитостей з Голлівуду, зокрема ті, які вже були нагороджені на "Золотий глобус" близько трьох тижнів тому. Про це повідомляє Variety.

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Однак, як і на "Золотому глобусі", Леді Гага і Бредлі Купер уступили головні номінації Рамі Малеку. Так, актор, який зіграв Фреді Мерк'юрі у фільмі "Богемна рапсодія" (Bohemian Rhapsody) отримав перемогу в номінації "Найкраща чоловіча роль".



Рамі Малек / Getty Images

71-річна акторка Глен Клоуз завоювала статуетку, отримавши перемогу в номінації "Найкраща жіноча роль" за роль у фільмі "Дружина" (The Wife).



Глен Клоуз / Getty Images

44-річний Махершала Алі, який зіграв другорядну роль у фільмі "Зелена книга" (Green Book), отримав за неї відзнаку "Найкраща чоловіча роль другого плану". Головним конкурентом актора у цій номінації був Сем Елліот, який зіграв старшого брата Джексона (Бредлі Купера) у фільмі "Народження зірки" (A Star Is Born).



Махершала Алі / Getty Images

Нагороду за "Найкращу жіночу роль другого плану" отримала Емілі Блант за гру у фільмі "Тихе місце" (A Quiet place).



Емілі Блант / Getty Images

На премії нагородження SAG Awards 2019 також була номінація "Найкращий акторський склад". За перемогу у ній боролися також представники фільму "Народження зірки", однак і тут їм довелося поступитися місцем "Чорній пантері" (Black Panther).



Акторський склад фільму "Чорна пантера" (Black Panther) / Getty Images