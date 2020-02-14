В сукні зі стильним принтом: королева Іспанія здійснила ефектний вихід

Королева Летиція та король Філіп IV вкотре були присутні на світському заході. Цього разу вони відвідали заключний науковий конгрес, який присвячений святкуванню 50-річчя національного парку Дон'яна. Подія відбулася у театрі Сальвадора Тавор у Альмонті.

Королева Летиція любить вражати ефектними образами під час світських виходів. Її Величність вкотре продемонструвала свій сучасний стиль.

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Для конгресу вона обрала чарівний аутфіт. На ній була сукня білого кольору з м'якою спідницею та сильним принтом, що має назву polka-dot. Доповнювали вбрання чорний ремінець на талії і рюші на рукавах. Королева поєднала таке вбрання із чорними замшевими туфлями-човниками на підборах.

Серед аксесуарів обрала висячі сережки з перлів та золоту каблучку. Завершили образ Її Величності акуратна зачіска та ніжний макіяж.

Король Філіп VI одягнув сірий костюм та світло-блакитну сорочку. Доповнила його образ краватка в дрібний квітковий принт.



Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images



Королева Летиція та король Філіп VI вітають людей / Фото: Getty Images

Королевичі були привітними та люб'язно спілкувалися з людьми, які відвідали будівлю театру.



Королева Летиція спілкується з людьми / Фото: Getty Images