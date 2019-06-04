В топі і жовтій міні-спідниці: новий літній образ Дуа Ліпи

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Дуа Ліпа
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa

Популярна британська співачка албанського походження Дуа Ліпа, яка стала новим обличчям YSL Beauté, показала стильний образ для вечірки у Лос-Анджелесі.

Нові знімки Дуа Ліпа опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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У Лос-Анджелес прибули італійська блогерка К'яра Ферраньї зі своїм чоловіком Fedez. Як відомо, близькою подругою подружжя є британська співачка. Так, К'яру і Дуа Ліпу часто помічали разом на світських та приватних заходах.

Днями зіркові подруги пішли у стрип-клуб на Голлівудському бульварі Jumbo's Clown Room. Для виходу співачка одягнула ефектний костюм, що складався з короткого жакету-топу і спідниці яскравих кольорів. Свій образ зірка прокоментувала за допомогою "емоджі" у вигляді лимонів.

Доповнив образ насичений макіяж з акцентом на грубих стрілках на очах дівчини. "З такою підводкою відчуваю себе непереможною", – прокоментувала Дуа Ліпа.

дуа ліпа
Дуа Ліпа / Instagram / @dualipa

К'яра Ферраньї підготувала простіший образ з базовими джинсами, білим кроп-топом і блискучим чорним жакетом. Яскравим акцентом у блогерки стала рожева сумка з екохутра.

Дуа Ліпа і К'яра Ферраньї
Дуа Ліпа і К'яра Ферраньї / Instagram / @dualipa

Дуа Ліпа і К'яра Ферраньї
Дуа Ліпа і К'яра Ферраньї / Instagram / @dualipa

Разом з Дуа Ліпа засвітився й чоловік К'яри Ферраньї. Оскільки жінки для вечірнього виходу приміряли взуття на високих підборах – Fedez виглядав низьким у порівнянні з ними. Жартівливе фото з незадоволеним коханим блогерка показала у своїх соціальних мережах.

К'яра Ферраньї, Fedez і Дуа Ліпа
К'яра Ферраньї, Fedez і Дуа Ліпа / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї і Дуа Ліпа
Дуа Ліпа і К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Стиль і мода К'яра Ферраньї
Джерело: LifeStyle 24
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