В топі tie-dye і коротких шортах: Ірина Шейк вийшла на прогулянку з дочкою Леєю – фото

Російська супермодель Ірина Шейк, яка розлучається зі своїм чоловіком, голлівудським актором Бредлі Купером, раніше ретельно приховувала особисте життя від камер папараці та рідко відкрито показувала дочку Лею на публіці. Однак протягом останнього року зірка дедалі більше проводить час з дівчинкою та демонструє стильні образи на прогулянках.

Для виходу 33-річна зіркова мама одягнула сміливі короткі білі шорти, які поєднала з кроп-топом у стилі tie-dye.

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Ірину Шейк помітили на прогулянці з 2-річною дочкою Леєю у Вест-Вілліджі в Нью-Йорку. На дитячому майданчику модель бавилася з дочкою та бігала під фонтаном. Відтак папараці змогли спіймати дуже щирі моменти та емоції в зірки і її дочки.

Сама ж Лея була також одягнена у стилі tie-dye, який швидкими темпами стає одним з найпопулярніших принтів для street style.



Ірина Шейк і Лея / Getty Images



​Ірина Шейк і Лея / Getty Images



​Ірина Шейк і Лея / Getty Images



​Ірина Шейк і Лея / Getty Images



​Ірина Шейк / Getty Images

Що відомо про розлучення Ірини Шейк та Бредлі Купера? Ірина та Бредлі вважались ідеальною парою, адже щоразу вони демонстрували особливі почуття. Вперше про розлад у їхніх стосунках заговорили після виступу актора зі своєю колегою по фільму "Народження зірки" Леді Гагою. Під час Оскару знаменитості відверто фліртували, в той час як Ірина Шейк та Глорія Кампано були в залі. Однак співачка поспішила спростувати всі чутки про роман, назвавши це створеним образом.



Згодом інсайдери розповіли, що Ірина та Бредлі вирішили розійтись ще наприкінці 2018 року. Однак актор попросив перенести це, щоб не відвертати увагу ЗМІ та прихильників від його дебютної продюсерської роботи – фільму "Народження зірки". Тому тільки після шаленого успіху кінострічки Ірина Шейк забрала свої речі з помешкання коханого та переїхала у власну квартиру. Доньку Лею модель забрала із собою.