В Україні презентували перше дослідження вітчизняної модної індустрії: що показали результати

623 Читать новость на русском
Міжнародний форум "Креативна Україна"
Міжнародний форум "Креативна Україна" / 24 канал

В рамках міжнародного форуму "Креативна Україна", що відбувся 8-9 листопада у Києві, було оприлюднено результати першого в історії України дослідження вітчизняної модної індустрії. Спікери обговорили ситуацію з культурним середовищем та модною індустрією для розвитку українського креативного підприємництва.

На форумі були присутні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, Міністр культури Євген Нищук та інші представники країн Європейського Союзу та України. Масштабне дослідження про модну індустрію в Україні, яке показало частку дизайну жіночого одягу в економіці країни, проведели за сприяння Українського Культурного Фонду.

Читайте також: Best Fashion Awards 2018: оголошено номінантів престижної української премії

форум
Міжнародний форум "Креативна Україна" / 24 канал

Одна зі спікерів та представників дослідження Анна Варава зазначила, що Україна має величезний потенціал у напрямку дизайну та креативної індустрії в цілому, однак держава повинна звернути увагу на забезпечення кращих умов та системної підтримки цій сфері. Крім того Варава окреслила фактори, які можуть збільшити частку легкої промисловості у ВВП України в 40 разів, з 0,06% до 2,4%.

Українські дизайнери та модельєри – привабливий партнер для зарубіжних гравців через дешеву робочу силу, але потрібно працювати і на себе, створюючи нацiональнi бренди і збільшуючи ВВП країни,
– прокоментувала культурний дипломат.

форум
Культурний дипломат Анна Варава / 24 канал

В рамках форуму "Креативна Україна" відбулись також презентації останніх тенденцій розвитку дизайну, моди, книговидавництва, а також бізнес-консультації та лекції за участю міжнародних експертів. Організатори заходу додають, що такий форум повинен сприяти співпраці між органами влади, суспільством та різними секторами економіки, щоб налагодити партнерство між державою та приватною власністю.

Теги: LifeStyle Новини України Новини Києва Новини культури Стиль і мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1406
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1536
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1042
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
946
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1705
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук