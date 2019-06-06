В Україні відбулась прем'єра фільму "Рокетмен": трейлер та скандали довкола кінострічки

Сьогодні, 6 червня, в Україні відбулась прем'єра довгоочікуваного фільму "Рокетмен" (Rocketman) про легендарного Елтона Джона. Кінострічка завоювала велику прихильність серед кіноманів та вже встигла відзначитись чималими скандалами. Чому варто переглянути фільм – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Сюжет фільму "Рокетмен"

Біографічні кінострічки стають своєрідним трендом у Голлівуді. Дедалі частіше режисери та продюсери беруться втілювати на екран історію талановитих та всесвітньовідомих артистів. Так, про Елтона Джона відзняли фільм "Рокетмен".

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Музикант вирішив показати свій шлях до світової слави та приголомшливого успіху. Все почалось із того, що у 4 роки Елтон Джон почав грати на фортепіано і з тих пір не міг уявити своє життя без музики. А далі, завдяки непересічному таланту і наполегливості, він роками завойовував місце у світі шоу-бізнесу та тримався на піку слави десятиліття. Інколи Елтону Джону потрібно було приймати доленосні рішення, які давались непросто, та витримувати тиск від суспільства.

У кожної рок-зірки бувають моменти, які визначають усе життя. Де раніше була темрява, раптом з'являєшся ти, і це буде шалена пригода,

– йдеться в анонсі до фільму.

Цікаво, що ініціатором створення біографічної кінострічки був сам Елтон Джон. Ще у 2012 році він розпочав роботу над сценарієм та бачив у головній ролі співака Джастіна Тімберлейка. Згодом участь у фільмі пропонували Тому Харді. Однак після тривалих перемовин знакову роль отримав Терон Еджертон, найбільш відомий за кінострічкою "Kingsman: Секретна служба".

Прем'єра фільму в Україні відбулася 6 червня 2019 року. Чимало кіноманів вже встигли переглянути кінострічку та побачили шлях до успіху Елтона Джона.

Дивіться трейлер до фільму "Рокетмен" українською: відео

Яким скандалом відзначився фільм?

Ще перед світовим прокатом журналісти The Guardian припускали, що фільм може зазнати цензури. Все тому, що Елтон Джон прагнув показати глядачам своє життя таким, як воно є: без жодних прикрас. Тому у кінострічці з'явились сцени, які показували інтимне життя представників ЛГБТ-спільноти.

Я не жив життя, якому можна привласнити рейтинг 13+. Я не хотів, щоб картина була наповнена наркотиками та сексом, але всі знають, що у мене було багато і того, і іншого в 70-х і 80-х роках. Не було особливого сенсу робити фільм, в якому я після концерту спокійно повертаюся в готельний номер зі склянкою теплого молока і Біблією,

– відверто заявив Елтон Джон.

Однак прагнення легендарного артиста показати правдиві фрагменти свого життя викликали двояке ставлення у Росії. "Рокетмен" пройшов цензуру, відтак кіномани не побачать всі сцени із чоловічими поцілунками та фрагменти, де були наркотики. Кінокритик Єгор Москвітін бачив обидві версії фільму: оригінальну, яку презентували на Каннському кінофестивалі, та адаптовану до російського прокату. Він заявив, що фільм зазнав жорсткої цензури. Сам Елтон Джон засудив такі дії російської влади.