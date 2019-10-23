В Україні знімають фільм про Якова Дробота, який в Голодомор врятував 3 тисячі людей

Український кінематограф не припиняє тішити своїх фанатів вибуховими новинами. Так, на рахунку майбутніх прем'єр – історична драма "Яків". Фільм розкаже про сміливого чоловіка, якому вдалося врятувати близько трьох тисяч людей у Голодомор.

На сайті видання Радіо Свобода з'явилася інформація, що у Києві завершилися зйомки першого тизера до фільму "Яків". Незважаючи на те, що про дату прем’єри історичної драми ще близько не йдеться, а знімальний процес на так званій паузі, режисер картини Вікторія Трофіменко залюбки розповіла виданню про деталі залаштунків та труднощі під час процесу фільмування.

Читайте також: Український фільм "Сторонній" отримав престижну нагороду в Канаді: подробиці

За словами Вікторії, історія Якова Дробота є нетиповою навіть для часів Голодомору, адже йому вдалося стримати голод і врятувати життя багатьох людей у такий непростий для них час.

Такі випадки під час Голодомору не були поодинокими, коли голови колгоспів таємно рятували людей, але здебільшого хтось знаходився, хто їх "здавав", і цих рятівників висилала або розстрілювала радянська влада. А у випадку Дробота село об’єдналось, і ніхто його не зрадив, попри те, що коли створювався колгосп, багато людей було проти,

– ствердила Вікторія Трофіменко.



Вікторія Трофіменко на зйомках тизера до фільму "Яків" / Facebook / @Yakiv

Оскільки події Голодомору відбувалися у 1932-1933 роках, а у вільному доступі є чимало загальної інформації, основне завдання полягало у тому, аби знайти потрібну детальну інформацію. Саме так можна передати дух тих років і дозволити глядачам ще краще заглибитися в історію. Але режисерка впоралася з цією місією і відверто розповіла про те, як збирала матеріал для сюжету, адже вона також виступає сценаристом фільму "Яків".

Я їздила у Великий Хутір, і мені стала у пригоді книжка харківського журналіста Віктора Козоріза, який є вихідцем із цього села і описав історію Великого Хутора, зокрема, і в період Голодомору. Там зібрана архівна інформація, яка мені дуже допомогла,

– розповіла Вікторія Трофіменко.

Також режисерка зізналася, що троюрідний небіж Дробота радо співпрацював з командою і навіть дав кілька архівних фото. А от з прямих нащадків у Якова Дробота не залишилося, адже у час Голодомору його синові змінили ім'я, щоб він вижив, а своїх дітей у нього так і не було.

Наразі відзнято лише перший тизер до фільму "Яків", а от про прем'єру чи цьогорічні зйомки поки що навіть не говорять. "Ми зняли тизер за підтримки Українського культурного фонду. Саме кіно ми ще не знімали, і невідомо, чи знімемо. У серпні ми пройшли пітчинг Держкіно, начебто було затверджено фінансування, але потім відбувся перегляд цього рішення, і ми потрапили до списку тих, кого не підтримують цього року", – зізналася режисер Вікторія Трофименко.



Євген Ламах зіграє Якова Дробота у майбутній стрічці / Facebook / @Yakiv