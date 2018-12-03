В Єгипті акторка може потрапити за ґрати через відверту сукню: фото

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Ранія Юсеф
Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_

У Єгипті 29 листопада відгриміло закриття міжнародного Каїрського кінофестивалю, на який завітала місцева акторка Ранія Юсеф. Однак громадськість не оцінила вбрання жінки на червоній доріжці – її вихід викликав гучну критику через одяг жінки. Згодом двоє юристів вирішили, що акторку варто покарати за такий вибір і подали до суду за "аморальну поведінку та порушення моралі".

Про це повідомляє видання BBC. Відтак єгиптянку судитимуть за аморальність через відверту сукню, яку вона одягла на закриття кінофестивалю.

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Ранія приміряла чорне плаття з прозорими вставками, які повністю відкривають ноги. Двоє місцевих адвокатів заявили, що її вибір "не відповідає суспільним цінностям, традиціям і моралі і, отже, підриває репутацію фестивалю і репутацію єгипетських жінок зокрема". Через це жінці загрожує позбавлення волі терміном до п'яти років.

Акторка прокоментувала ситуацію на своїй сторінці в Twitter. А саме – вона публічно вибачилася.

"Це був перший такий випадок і я не зрозуміла, що це спричинить такий гнів", – написала Ранія.

Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_
Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Дивіться відео виходу Ранії Юсеф:


Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_
Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_


Ранія Юсеф / Instagram @raniayoussef_

Теги: LifeStyle Скандал Єгипет
Джерело: Lifestyle
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