Вага може змінюватися щомісяця, – Селена Гомес про зміни у фігурі та критику в соцмережах

Американська співачка Селена Гомес протягом кількох останніх років посідає перші місця в переліку найпопулярніших зірок в інстаграмі. Вона неодноразово відмовлялась публікувати що-небудь в мережі, втім, однаково натрапляла на критику стосовно її фігури.

В новому інтерв’ю для її подруги-журналістки Ракель Стівенс зірка розповіла, як стала жертвою бодишеймерів (людей, які критикують фігуру) через наслідки хвороби – вовчака.

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Що відомо про хворобу Селени Гомес? Селена Гомес страждає на хворобу вовчок щонайменше 6 років. Вперше про несподівані причини госпіталізації облетіли світові ЗМІ у 2011 році, але лише у 2013-му представники Гомес заявили, що співачка вже кілька років страждає на вовчак. У 2015-му Селена підтвердила діагноз та навіть пройшла курс хіміотерапії, який не відразу дав ефект і майже довів її до інсульту. У 2017 році артистці було трансплантовано одну нирку, яку пожертвувала її подруга Франсія Райса. На таке хірургічне втручання лікарі пішли через наслідки важкої недуги.

Одним з наслідків хвороби Гомес є надмірна вага, за яку співачку нещадно критикували у соціальних мережах та жовтій пресі. Зірка зізналася, що коментарі такого характеру її сильно ранили останніми роками.

Я вперше зіткнулася з бодишеймінгом після того, як моя вага почала коливатися. У мене вовчак, у мене проблеми з нирками і високий тиск, тому я маю справу з багатьма проблемами зі здоров'ям. Вовчак безпосередньо не впливає на набір ваги, проте комбінація всіх інших факторів впливає. Є ліки, які я повинна приймати все життя. Вага може змінюватися щомісяця,

– заявила зірка.

Після пережитої депресії та критики інтернет-користувачів Селена стверджує, що "дуже щаслива жити своїм життям", і вона не бачить необхідності ділитися всім в соціальних мережах.

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"Я не хочу жити минулим. Я не хочу розкривати перед усіма душу і знати, що інші говорять про це… Найголовніший урок, який я повинна була винести з усього цього, – це вміти прощати людей, які заподіяли мені біль. Треба вміти співчувати їм", – підсумувала Гомес.



Селена Гомес на інтерв'ю / Фото: Giving Back Generation