Тендітна танцівниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" чекає на народження другої дитини. Наразі Ілона Гвоздьова перебуває на другому триместрі вагітності, який позначився відсутністю легкості через набрані кілограми.

Танцівниця та хореограф під час першої вагітності займалась на паркеті та тренувалась навіть на 9 місяці. Схоже, зірка не планує зраджувати улюбленій справі й танцюватиме до самих пологів. Проте звичні рухи даються Ілоні Гвоздьовій вже не так легко, адже на другому триместрі вона вже набрала 10 кілограмів, що розкрила в інстаграм-профілі.

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Зараз мініатюрна красуня при надії важить 65 кілограмів й називає себе бегемотиком. Варто зазначити, що її перша вагітність також супроводжувалась такими судженнями, попри милий вигляд з округлим животом.

Зважаючи на звичний активний ритм життя, який продовжує майбутня матуся, ввечері у неї "гудуть" та набрякають ноги, а на зміну погоди її організм реагує головним болем. Загалом, вагітність вона переносить легко – без токсикозу, раптових змін настрою та істерик чоловіку.

Відвертий допис танцівниця доповнила ніжним кадром з вишуканої зйомки. Вона позувала у легкій шовковій сукні нюдового кольору з повітряним шлейфом та пікантним розрізом до стегон. Попри те, що вбрання не облягало її тіло, чималий животик Ілона все ж засвітила у кадрі.

Учасниця та переможниця проєкту "Танці з зірками" також зізналася, що мріє про літній відпочинок, проте відправитися на море не ризикує. Вона дотримується карантинних норм й остерігається пляжів та готелів.