Популярна українська співачка Світлана Тарабарова чекає на появу другої дитини. Зірка насолоджується кожною миттю свого особливого стану. Проте не забуває приділяти час чоловікові. Днями вона сходила з коханим на побачення.

Зворушливі світлини артистка оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона рідко з'являється у кадрі разом із коханим, проте не втрачає жодної можливості подякувати йому за безмежне кохання та висловити свої почуття.

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Світлана Тарабарова з чоловіком

У дописі під фото зірка зазначила, що побувала із чоловіком на побаченні. Закохані отримали задоволення від часу, проведеного вдвох. Вони виховують маленього сина Івана, тому більшість уваги приділяють йому. Скоро на світ з'явиться їх друга дитина і турбот стане ще більше.

Світлана та Олексій відвідали терасу одного із київських ресторанів. Вони організували справжнє побачення як тоді, коли ще не були одруженими.

Для особливого вечора зіркова дружина обрала ніжну сукню блакитного кольору із квітковим принтом. Її образ доповнювали довгі срібні сережки та мінімалістичний ланцюжок. Яскраве волосся вона вклала рівно, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках.

Перше побачення за пів року, а може і рік. Важливо знаходити час, щоб побути разом. Ми вже це зрозуміли. Всім обійми,

– написала в публікації Тарабарова.



Світлана Тарабарова на побаченні з чоловіком / Instagram / @tarabarova



Світлана Тарабарова з чоловіком / Instagram / @tarabarova