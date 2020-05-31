Популярна українська співачка Світлана Тарабарова вдруге вагітна. Нещодавно зірка зізналася, що у неї була божевільна паніка з того приводу, що вагітність під час пандемії коронавірусу. Тепер вона розсекретила, як повідомила чоловікові стать майбутньої малечі.

Світлана Тарабарова та її чоловік, продюсер Олексій Бондар виховують сина Івана, якому зараз півтора роки. Та подружжя очікує на появу ще однієї дитини. У коментарі Катерині Осадчій для програми "Світське життя" артистка розповіла, як готує сина до народження братика або сестрички та поділилася іншими деталями вагітності.

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Друга вагітність Світлани Тарабарової

Нещодавно артистка зізналася, що знову при надії. Світлана зазначила, що друга вагітність дається їй трішки важче, ніж перша. Також період особливого стану припав на пандемію коронавірусу в світі. Через це перші два тижні карантину їй було дуже страшно і вона дуже переживала за своє здоров'я. До полового будинку на консультації виконавиця не їздила місяць.

Зараз ситуація вже краща – усі з масками, дотримуються санітарних норм. Але чоловіка на УЗД не пускають, лише вагітну. Діють жорсткі правила,

– розповіла Тарабарова.

За словами зіркової матусі, її синочок Іван каже, що хоче сестричку. Вона говорить з ним про те, що скоро у них з'явиться ще одна дитинка.

Як Світлана повідомила чоловікові стать малюка

Виконавиця зізналася, що вже знає стать майбутньої дитини, проте поки що не розсекречує її. Оскільки Олексій не міг бути пристунім в кабінеті УЗД, то коли Світлана дізналася, хто у них буде, одразу зателефонувала коханому. Вона показала екран за допомогою відеозв'язку та поділилася радісною новиною.

Світлана Тарабарова дала коментар "Світському життю": дивіться відео онлайн