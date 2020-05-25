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Вагітна Світлана Тарабарова замилувала мережу світлинами сина

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Світлана Тарабарова з сином
Світлана Тарабарова з сином / Instagram / @tarabarova

Українська виконавиця Світлана Тарабарова нещодавно зізналася, що чекає на появу другої дитини. А також вона вирішила поділитися зворушливими світлинами свого синочка Івана.

Світлана Тарабарова часто ділиться з шанувальниками новинами з життя. Але про особисте говорить рідко. Днями артистка наважилася розповісти всій країні, що вдруге при надії. Чуттєві фото з'явилися на її особистій сторінці в інстаграмі. А тепер вона показала чергові кадри свого синочка Івана, який народився у 2018 році. 

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Фото сина Світлани Тарабарової 

На акаунті співачки з'явилася серія милих світлин її синочка, які зіркова матуся зробила під час прогулянки в лісі. Хлопчик одягнений у спортивний одяг та стильну джинсову куртку oversize. У дописі під фото Світлана зазначила, що він обожнює великі речі так само, як і вона. 

Спершу бачимо маленького Івана усміхненим та щасливим, який йде лісовою стежкою. А потім він позує перед камерою серйозним та заплаканим. Артистка розповіла, що усі ці емоції виникали у нього протягом двох хвилин. 

Пропонуємо переглянути фотографії маленького Івана. На кадрах він демонструє різноманітний настрій, який може виникати у кожної людини.

Для перегляду фото гортайте праворуч

 

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Світлана Тарабарова Зіркові діти Зіркові батьки LifeStyle
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