Вагітна Бар Рафаелі засвітила округлий живіт: відео зі спортзалу

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / www.gettyimages.com

Ізраїльська супермодель та ведуча міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 Бар Рафаелі, яка незабаром народить третю дитину, зачарувала шанувальників новим відео, на якому вона демонструє округлий живіт.

На останніх публікаціях Бар не показувала відверто свою вагітність, однак днями таки опублікувала коротке відео на сторінці в Instagram.

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Бар Рафаелі завжди хизувалася стрункою фігурою, а все завдяки заняттям спортом та здоровому способу життя. Навіть під час вагітності модель не припиняє стежити за своїм тілом, красою та здоров'ям. Відтак зірка на ролику позує в спортивному топі та лосинах.

"Рухайся", – лаконічно додала знаменитість.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

Додамо, що 34-річна знаменитість, яка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри, розповіла про свою третю вагітність у ролику в Instagram.

"Упс, я знову зробила це", – з гумором додала Бар Рафаелі.

Відомо, що модель часто зізнавалася у своїх намірах створити велику сім'ю, яка для неї є важливішою за модельну кар'єру.

Думаю, наступний десятирічний період свого життя я присвячу родині. Я сама з сім'ї, де було четверо дітей. Сподіваюся, у мене буде велика сім'я,
– заявляла Рафаелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

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Теги: LifeStyle Мода Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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