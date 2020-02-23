Вагітна дівчина Ілона Маска дозволить майбутньому нащадку обрати стать самостійно

31-річна канадська співачка Граймс чекає на народження первістка. Після того, як вона оголосила про свій стан при надії, увага публіки до неї посилилася. На радість шанувальникам, майбутня матуся активно ділиться подробицями майбутніх пологів та виховання нащадка. Як запевнила зірка, вода дозволить малюку обрати стать самостійно.

На початку січня Граймс спровокувала розмови про свою вагітність , опублікувавши провокативне фото на особистій сторінці в інстаграмі. Вона поділилася відвертим кадром, на якому позувала топлес із зображенням малюка на оголеному животі. Згодом вона зізналася, що досить тяжко переносить першу вагітність, тимчасово відмовившись навіть від музичної кар'єри.

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Раніше співачка також повідомляла, що збирається виховувати малюка без зайвої розкоші. Аби вберегти дитину від спокус великого міста, майбутня матуся планує проводити багато часу у будинку свого дідуся в лісі. Вона розуміє, що не зможе повністю відсторонити крихітку від цивілізації, проте переконана, що скромна атмосфера сприятиме її вихованню.

Зважаючи на відкритість дівчини відомого винахідник, фоловери з нетерпінням чекали публічного оголошеня статі первістка. Проте Граймс шокувала світову спільноту відвертим зізнанням. У своєму твіттері вона опублікувала лаконічний допис, у якому заявила, що не планує надавати майбутній дитині жодних гендерних ознак. Стать буде залишатися невизначеною до того часу, поки малюк самостійно не обере свою ідентичність. Замість звичного "він" чи "вона" артистка закликає вживати "вони".

Я відчуваю, що їхнє приватне життя повинне бути захищене. Коли вони підростуть, вони самі зможуть вирішити свою долю і особистість. Не думаю, що вони погодяться бути знаменитими або з'являтися на публіці. Тому я не хочу позначати їхню стать, щоб їм не довелося потім проживати нав'язане гендером життя,

– прокоментувала співачка здивування фанів.

They may decide their fate and identity https://t.co/cv3iAlfKei — ༺GRIMES༻ ? (@Grimezsz) February 21, 2020

Також Граймс запевняла, що вагітність приносить їй лише позитивні емоції та провокує безліч креативних ідей для творчості. Проте вона стала менш стійкою до хейтерів у мережі, які зараз активно обговорюють її стан при надії. Потрапило під критику близького оточення й ім'я майбутньої дитини. Зірка зізналася, що вже вирішила, як представить світові свого первістка, проте найближче оточення вважає обране ім'я смішним та недолугим. Проте дослухатися до порад категорична виконавиця не стала.

Зауважимо, що ця вагітність стала першою для 31-річної Граймс. У той час її обранець Ілон Маск виховує п'ятьох синів від попереднього шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск, стосунки з якою тривали впродовж 8 років.