Вагітна дружина Сергія Бабкіна показала фото у спідній білизні

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Сніжана Бабкіна чекає на появу третьої дитини
Сніжана Бабкіна чекає на появу третьої дитини / Instagram / @snezhana_babkina

Днями подружжя Сергія та Сніжани Бабкіних поділилось новиною про поповнення в сім'ї. Пара очікує на появу третьої спільної дитини, а акторка у мережі похизувалась округлим животиком у спідній білизні.

Про поповнення у зірковій сім'ї знаменитості оголосили в мережі, додавши знімки зі стильної зйомки для журналу Viva. Тепер же вагітна Сніжана Бабкіна похизувалась новими знімками з вагітним животиком.

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Перед камерою зірка постала у нюдовому боді. Дружина українського артиста вмостилась на дивані у їхньому помешканні в Харкові та мило прикрила свій живіт червоним пледом. Поряд із вагітною Сніжаною виднілись їхні домашні улюбленці – коти породи сфінкс з кличками Кокос і Цея. 

"Голубооке тріо без фільтрів. Ідилія", – лаконічно написала Сніжана Бабкіна. 

Не менш пікантною була її зйомка для українського глянцю. Разом зі своїм коханим Сергієм Бабкіним вона постала на ніжному фото. при цьому артист позував топлес та в штанах, а от Сніжана обрала спідню білизну на зав'язках. Закохані тримали один одного в обіймах, показавши чималий животик.

Ми на сьомому місяці від щастя, – романтично написав Сергій Бабкін. 

Зазначимо, що український співак Сергій Бабкін до цього часу приховував інформацію про вагітність дружини. У шлюбі з акторкою Сніжаною це буде третя дитина: пара вже виховує 8-річну Веселину та 12-річного Артура. Окрім цього, артист має дитину від першого шлюбу – 13-річного Іллю. 

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Теги: Новини України Новини LifeStyle LifeStyle Сергій Бабкін Музика Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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