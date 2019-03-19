Вагітна Емі Шумер роздягнулася у парку: інтимні фото 18+

Голлівудська акторка Емі Шумер, яка очікує на появу первістка від свого чоловіка шеф-кухара Кріса Фішера, шокувала шанувальників у мережі сміливим вчинком.

Відверті знімки Емі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Комедійна акторка, яка є вагітною на 8 місяці, вирішила пробігтися оголеною полем для піару власного шоу Amy Schumer Growing, прем'єра якого запланована на 19 березня на стрімінговому сервісі Netflix.

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У шоу зірка поділиться історіями про свій шлюб, вагітність і погані поради від її матері.

Amy Schumer Growing виходить вже цього вівторка, і я не можу дочекатися, щоб прочитати все, що білі критики-чоловіки скажуть про мою вагітність,

– заявила Емі у підписі.



Емі Шумер / Instagram / @amyschumer



Емі Шумер / Instagram / @amyschumer



Емі Шумер / Instagram / @amyschumer



Емі Шумер / Instagram / @amyschumer

Що цікаво, Емі Шумер, яка очікує появу первістка, оголосила про вагітність в ті ж дні, що й герцогиня Сассекська Меган Маркл, тому у ЗМІ підозрюють, що перша дитина зірки з'явиться на світ навесні. З такого порівняння сама знаменитість піджартовує, публікуючи фото королівської пари зі своїм обличчям.