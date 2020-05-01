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Вагітна Кеті Перрі показала сімейний look з Орландо Блумом: вбрання з актуальним месседжем

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Кеті Перрі показала сімейний look з Орландо Блумом
Кеті Перрі показала сімейний look з Орландо Блумом / Instagram / @orlandobloom

Американська співачка та голлівудський актор не залишають осторонь суспільних проблем. Кеті Перрі та Орладно Блум придбали однакові худі з написом Fauci Gang – "Банда Фаучі", виступивши на підтримку лікаря Ентоні Фаучі, який консультує президента США щодо пандемії коронавірсу.

Нещодавно вагітна Кеті Перрі постала у костюмі санітайзера, аби не лише розважити своїх прихильників, а й вкотре наголосити на необхідності дотримання гігєни. Продовжив тренд на суспільно важливі теми її наречений Орладно Блум, який в інстаграмі опублікував фото з коханою в однакових худі з актуальним месседжем. 

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Майбутні батьки постали у ванній кімнаті власного будинку у своєрідному family look. На них однакові об'ємні худі чорного кольору з написом Fauci Gang – "Банда Фаучі". Кеті Перрі навіть в ізоляції не забуває про макіяж, виділивши губи яскрасою рожевою помадою. 

Лікар Ентоні Фаучі – це головний експерт з інфекційних захворювань в складі робочої групи Білого дому. Він викликав довіру всіх американців завдяки своїй принциповості перед президентом США Дональдом Трампом. Очільник держави неодноразово відзачався безпрецедентними висловлюваннями щодо подолання спалаху коронавірусу, а лікар Фаучі не боявся суперечити йому та вступати у конфлікти. 

Нагадаємо, раніше інсайдери з близького точення Кеті Перрі та Орландо Блума повідомляли, що співачка переймається пологами в умовах пандемії. Надмірний стрес майбутньої матері первістка провокує сварки у родині. Проте пара насолоджується часом разом впродовж карантину та спільно долають всі злети і падіння. 

Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Кеті Перрі Стиль і мода
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