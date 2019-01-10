Вагітна Меган Маркл таємно відвідала Нью-Йорк, – ЗМІ

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Меган Маркл таємно полетіла до США
Меган Маркл таємно полетіла до США / Twitter / @KensingtonRoyal

Герцогиня Сассекська, яка вже весною вперше стане мамою, вирушила до США. Вагітна Меган Маркл здійснила авіапереліт і таємно відвідала Нью-Йорк.

Як відомо, дружина принца Гаррі під час вагітності ретельно стежить за своїм здоров'ям та раціоном. Однак Меган Маркл не прагне відлежуватись на королівському дивані, а навпаки веде активний спосіб життя. Зокрема, герцогиня Сассекська бере участь в урочистих заходах та дбає про свої проекти, які їй доручила королева Єлизавета ІІ. 

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Та, як повідомляє журнал US Weekly, це не все, чим може здивувати вагітна Меган Маркл. 16 – 17 лютого вона таємно поїхала до Нью-Йорка. Цю інформацію підтвердили інсайдери в Букінгемському палаці та очевидці, які помітили вагітну герцогиню з подругою в одному з ресторанів у районі Сохо. 

Вони прекрасно проводили час: сміялися і розмовляли, – розповів очевидець журналістам. 

Не оминула вагітна Меган Маркл і брендового бутика для немовлят Bonpoint. Наразі невідомо, що саме придбала герцогиня для майбутнього первістка, однак її візит до нью-йоркського магазину став справжньою несподіванкою. 

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стануть батьками у квітні 2019 року. Інсайдери стверджують, що це "буде подвійна проблема", адже, за їхніми словами, герцогиня народить дівчаток-двійнят. Поки ж королівська сім'я не розсекречує такої інформації, а королівське подружжя Гаррі та Меган готуються до чергової міжнародної поїздки. Вже 23 лютого герцоги Сассекські здійснять 2-денну поїздку до Марокко. 

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Теги: LifeStyle Новини США Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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