Вагітна Меган Маркл вперше натякнула, коли народиться первісток

Герцогиня Сассекська Меган Маркл очікує на появу її першої дитини від принца Гаррі, однак у мережі шанувальники королівської сім'ї стали сумніватися стосовно справжнього терміну вагітності дружини принца Гаррі.

Всередині жовтня Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив чутки про вагітність Меган Маркл та зазначив, що первісток королівського подружжя з'явиться на світ весною 2019 року.

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Але у мережі користувачі почали обговорювали, що живіт Меган виглядає занадто великим для таких термінів. Згодом Маркл сама натякнула, що зовсім скоро стане мамою. Це сталося при розмові з фотографом Карен Анвіл, яка написала про це у своєму мікроблозі у Twitter. Відтак герцогиня сказала, що вони вже на "фінішній прямій".

"Меган сказала, що вона дуже схвильована, залишилося зовсім небагато", – повідомила Карен.



Меган Маркл / Getty Images