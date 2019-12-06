Вагітна модель plus size Ешлі Грем стала обличчям глянцю Vogue: фото

Американська модель отримала від американського журналу титул "Модель, що змінила індустрію". 32-річна знаменитість зізналася, що мріяла про цю обкладинку всі 18 років своєї модельної кар'єри. Під час зйомки вона відчула себе справжньою вагітною богинею.

Модель plus size, яка перебуває на останніх тижнях вагітності й зовсім скоро готується стати мамою, прикрасила одну з січневих обкладинок американського Vogue. Вона здійснила одне зі своїх бажаннь – попрацювала з культовим фотографом Анні Лейбовіц.

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У своєму інстаграмі Ешлі Грем не приховувала захвату від цієї роботи. Для неї поява на сторінках престижного видання – торжество материнства, інклюзії, вагітності та кохання.

Я мріяла про цей момент всю свою кар’єру, оскільки два десятиліття тому я був каталожною моделлю, яка жила в Небрасці. Люди та підтримка, яку я відчула на своєму шляху, були неймовірними. І можливість розділити цей знаковий момент з сином та чоловіком на сторінках Vogue не може бути не особливою,

– висловилася модель у своєму дописі.

Видання Vogue підтвердило, що складно знайти більш грайливу та позитивну модель, яка б лишила такий слід в історії модельного бізнесу.

На одній зі світлин Ешлі Грем постала в обіймах свого чоловіка Джастіна Ервіна. Вона подякувала коханому за любов та турботу, яку вона сповна відчуває з перших днів вагітності. Він переймається всіма змінами, які відбуваються в організмі майбутньої матусі, ставить безліч питань та безперервно висловлює любов до свого сина.

Коли я дивлюся на це фото, я надто емоційна, бо у цю мить відчуваю себе сильніше, ніж я є. Я переповнена такою радістю і вдячністю, що ми робимо це разом,

– зізналася Ешлі Грем.