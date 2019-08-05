Вагітна Санта Дімопулос показала рідкісне фото зі старшим сином у Монако

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка зовсім скоро стане матір'ю вдруге, показала зворушливе фото зі своїм 11-річним сином Даніелем – першою дитиною від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Нове фото зі старшим сином Дімопулос опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, напередодні Санта прибула у Монако через рішення народжувати там другу дитину. Співачку приїхала підтримати на останніх тижнях вагітності її сім'я.

Читайте також: Санта Дімопулос засвітила свою фігуру на останніх місяцях вагітності: розкішні фото

На знімках зірка показала, як проводить час з сином у Монте-Карло. "Моя любов" – лаконічно додала у підписі вагітна Санта.

32-річна брюнетка виглядає щасливою та усміхненою у довгій сукні-міді з квітковою вишивкою. Доповнили образ Дімопулос червона сумка від Hermes та літнє взуття без підборів.



Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос часто присвячує свої публікації першому сину. Так, до вагітності співачка показала серію знімків з Даніелом з пляжу, де вона продемонструвала розкішну фігуру в бікіні.



Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos



Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos