Вагітна Санта Дімопулос показала рідкісне фото зі старшим сином у Монако

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка зовсім скоро стане матір'ю вдруге, показала зворушливе фото зі своїм 11-річним сином Даніелем – першою дитиною від попереднього шлюбу з шоуменом Андрієм Джеджулою.

Нове фото зі старшим сином Дімопулос опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, напередодні Санта прибула у Монако через рішення народжувати там другу дитину. Співачку приїхала підтримати на останніх тижнях вагітності її сім'я.

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На знімках зірка показала, як проводить час з сином у Монте-Карло. "Моя любов" – лаконічно додала у підписі вагітна Санта.

32-річна брюнетка виглядає щасливою та усміхненою у довгій сукні-міді з квітковою вишивкою. Доповнили образ Дімопулос червона сумка від Hermes та літнє взуття без підборів.

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос часто присвячує свої публікації першому сину. Так, до вагітності співачка показала серію знімків з Даніелом з пляжу, де вона продемонструвала розкішну фігуру в бікіні.

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос і Даніель
Санта Дімопулос і Даніель / Instagram / @santadimopulos

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Теги: LifeStyle Зіркові діти Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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