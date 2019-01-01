Вагітна Тіна Кунакі засвітила чималий живіт на пляжі: фото

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Тіна Кунакі вагітна від Венсана Касселя
Тіна Кунакі вагітна від Венсана Касселя / etcanada.com

Друга дружина 52-річного актора Венсана Касселя очікує на появу первістка. Вагітна модель Тіна Кунакі не приховує свого округлого живота, публікуючи досить пікантні фото.

Днями мережа вибухнула новиною: 21-річна Тіна Кунакі вагітна. Хоч чутки поширювались у ЗМІ раніше, тільки в перший день 2019 року зірка підтвердила інформацію, що вперше стане мамою.

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Зробила це манекенниця у досить пікантний спосіб: вона показала свій округлий живіт під час відпочинку. Знімок, який модель опублікувала в мережі, зроблений під час їх новорічного відпочинку в Бразилії. Перед камерою Тіна Кунакі позувала без купальника, прикривши інтимні місця капелюхом та ногою. 

Тепер же 21-річна модель опублікувала чергове фото з курорту. На березі океану Тіна Кунакі позувала в темному блискучому купальнику, зручно вмостившись на пісок. На знімку дружина Венсана Касселя засвітила пишні груди та округлий живіт. 

Окрім цього, щасливе подружжя опублікувало ще кілька кадрів з новорічного відпочинку. Ймовірно, Тіні та Венсану дуже весело у Бразилії, адже навіть буденні речі вони з легкістю перетворюють на жарт.

 

Нагадаємо, що француз Венсан Кассель освідчився ефектній манекенниці Тіні Кунакі в березні 2018 року. Вже вкінці серпня пара одружилася. Це не перший шлюб харизматичного актора: до 2015 він був одружений з Монікою Беллуччі, з якою має двох дітей. 

Теги: LifeStyle Відпочинок Зіркові мами Бразилія
Джерело: 24 Канал
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