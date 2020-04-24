Вагітність Кеті Перрі негативно вплинула на стосунки з Орландо Блумом, – ЗМІ

На початку березня американська співачка оголосила про свою вагітність. Тоді майбутні зіркові батьки Кеті Перрі та Орландо Блум зізналися, що з нетерпінням чекають на народження первістка. Проте пологи в умовах пандемії лякають артистку, а її переживання негативно позначилися на стосунках х коханим.

Одна з найромантичніших голлівудських пар чекає на поповнення в родині. Проте ейфорію від новин про народження спільної дитини Кеті Перрі та Орландо Блума затьмарили постійні стреси на тлі спалаху коронавірусу. Як інформує видання Mirror, співачка переймається пологами в умовах пандемії, що провокує сварки у родині.

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Кеті Перрі вперше відчує на собі всі труднощі материнства, тоді як Орландо Блум вже виховує 9-річного сина Філінна від першого шлюбу з супермоделлю Мірандою Керр. Тривога виконавиці посилюється через нестабільну ситуацію у світі, яка спровокована смертельним COVID-19.

З того часу, як Кетті завагітніла, у їхніх стосунках відбуваються злети і падіння. Їм важко сидіти в чотирьох стінах та вони нервують щодо збереження свого здоров'я,

– розсекретили інсайдери.

Попри складні часи пара цінує моживість проводити час разом та у всьому підтримує одне одного. Вони усвідомлюють, що поява дитини докорінно змінить їхнє сімейне життя, тому поки наречені насолоджуються спокоєм.

Кеті Перрі оприлюднила вагітність у своєму новому кліпі на пісню Never Worn White. Ніжні образи підкреслили її округлий живіт, а відеоробота стала офіційною заявою про майбутнє поповнення у родині Кеті Перрі та Орландо Блума. Згодом зіркова пара зізналася, що народження первістка було серед їхніх найближчих планів та ощасливило обох закоханих.

У 35-річної співачки та 43-річного актора вже влітку народиться дівчинка. У ЗМІ пророкують, що Кеті Перрі назве крихітку на честь своєї покійної бабусі Енн Перл Хадсон, яку вона нещодавно втратила. Слід зазначити, що через пандемію коронавірусу пара перенесла своє весілля, яке планувала зіграти у липні 2020 року в Японії.