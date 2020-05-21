Валерій Харчишин шокував зізнанням про невдалий досвід вживання наркотиків

Лідер рок-гурту "Друга Ріка" пригадав свою бунтівну молодість. Валерій Харчишин відверто розповів, що колись спробував різні наркотики, проте жоден з них не викликав у нього залежність. Найсильніше на співака повпливав алкоголь, під дією якого він неодноразово з'являвся на сцені.

Приголомшливе зізнання Валерій Харчишин зробив у прямому ефірі інстаграм-шоу Олі Полякової "Правда чи дія". Артист власним прикладом підтвердив стереотип, що рокери мають особливу пристрасть до наркотиків та навіть назвав заборонені речовини, які вживав у молодості.

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Які наркотики вживав Валерій Харчишин?

Лідер рок-гурту "Друга Ріка" наголосив, що йому ніколи не доводилося вживати ін'єкційні наркотики та психоделіки, натомість він пробував марихуану, від якої йому завжди стає сумно. Також одного разу виконавець вживав MDMA, і цей досвід завершився жахливо. Валерій Харчишин пригадав, що тоді вони разом з колективом поверталися літаком з концерту, й під впливом наркотиків та на тлі втоми він мав моторошний вираз обличчя, яким налякав своїх колег.

Це було дуже смішно, страшно і мені, і, мабуть, людям. Тому що в мене були очі по сім копійок,

– наголосив співак.

Валерій Харчишин розповів про проблеми з алкоголем

Валерій Харчишин зізнався, що єдиним наркотиком, до якого він звик, став алкоголь. Учасники "Другої ріки" неодноразово вибивали двері в готелях, а під час однієї з п'янок навіть пропалили диван. Коли артист лише починав свою музичну кар'єру, він міг просто перед концертом напитися до такого стану, що навіть не пам'ятав свій вихід на сцену. Харчишин зауважив, що цю проблему вдалося подолати, проте сором за такі вчинки не зник й досі. "Алкоголь – це найстрашніший наркотик, який є в світі", – запевнив виконавець.