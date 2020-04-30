Вальпургієва ніч 2020: що відомо про це містичне свято

Ніч з 30 квітня на 1 травня вважається Вальпургієвою або Велесовою ніччю. Назва виникла завдяки християнській святій Вальпургії – монахині, яка приїхала з Англії в Німеччину та заснувала там монастир. Що відомо про таємниче свято і які містичні події з ним пов’язують – читайте далі.

Історія свята

Вальпургія народилася в 710 році в родині короля Західної Саксонії Річарда. Вона булла дуже побожною, тож вже в 11 років пішла в монастир. Одного разу корабель, на якому пливла Вальпургія, потрапив у шторм.

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Вона настільки сильно молилася, що згодом шторм затих. Після цього випадку її стали називати покровителькою моряків. За легендою, вона вміла спілкуватися з мертвими, а коли померла, то робітники, які облаштувалися в монастирі, де її поховали, осквернили її могилу. Тоді вночі тінь святої Вальпургії з’явилася єпископу – було це в ніч з квітня на травень.

У ніч на 1 травня кельти відзначали свято Белтейн, а деякі інші народи в цей час водили хоровод навколо травневого дерева. Згідно з німецькою легендою, в цю ніч всі відьми й інша нечиста сила збираються разом. У цю ніч заведено ворожити та здійснювати містичні обряди.



У Вальпургієву ніч відьми збираються разом

Вальпургієва ніч широко відзначалася в дохристиянські часи. Вона символізувала прихід весни і присвячувалася родючості.

За повір’ям, в цю ніч відьми влаштовують шабаші на Лисих горах. В давнину в селах проводилася магічна церемонія "вигнання відьом". Селяни розпалювали багаття на якому спалювали солом’яне опудало та дзвонили в церковні дзвони.

Люди вірили, що межа між потойбічним і реальним світом стає дуже тонкою. Вважається, що в цю ніч рослини набувають чародійної сили. Щоб нечисть не змогла увійти в будинок, усю траву з піском розсипають біля вхідних дверей. Кажуть, що нечиста сила не зможе увійти в оселю, поки не перерахує всі піщинки та рослинки.



Велесева ніч 2020

Як святкували Вальпургієву ніч в інших країнах

В Італії в ніч на 1 травня люди розносили одне одному травневу зелень прикрашену стрічками. Якщо хтось з юнаків хотів зізнатися дівчині в коханні, то залишав гілочки біля вхідних дверей. Якщо дівчина на ранок забирала цю гілку в оселю, це означало, що вона також відчуває взаємність.

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У Чехії та Словаччині у ніч з 30 квітня на 1 травня ставили травневе дерево – очищену від кори ялицю, яку прикрашали стрічками, квітами та солодощами. Навколо такого дерева, встановленого на головній площі, водили хороводи.

У Хорватії та Словенії молоді хлопці та дівчата ходили в різні оселі, бажали всім добра і гарного врожаю, за що отримували винагороду.

Що не можна робити у Вальпургієву ніч

– Не можна в дім приносити бузок, особливо, якщо серед родичів є хвора людина. Вважається, що своїми пахощами ця квітка закликає хвору людину в інший світ.

– Щоб нечиста сила не прийшла у вашу оселю, після заходу сонця забороняється сваритися та згадувати її на словах.

Що можна робити після Вальпургієвої ночі

– За народними прикметами, якщо у Вальпургієву ніч зібрати квіти і зробити з них вінок, то вже зовсім скоро можна знайти своє кохання.

– Зранку, 1 травня, рекомендується вмитися ранковою росою для збереження краси та жіночності.

– Якщо жінка хоче, але не може завагітніти, то для швидкого зачаття дитини, з першими промінчиками сонця треба випити воду з колодязя.

– На світанку зірвіть вербу, засушіть її і дайте мандрівникові, який має вам повідомити втішні новини.