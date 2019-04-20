Ванесса Хадженс терміново продала будинок: фото маєтку за рекордно низьку ціну

Зірка фільмів «Шкільний мюзикл» повідомила про терміновий продаж власної нерухомості близько двох місяців тому. 30-річна Ванесса Хадженс оцінила свій будинок у Студіо-Сіті, що в Каліфорнії, у 3,15 мільйона доларів, тому їй вдалося віддати його у добрі руки за максимально короткий термін.

Як повідомляє видання Variety, голлівудська акторка і фотомодель Ванесса Хадженс продала свій маєток, який розташовувався у північно-центральній місцевості Лос-Анджелеса. Оголошення не протрималося на ринку навіть три місяці. А все через рекордно низьку ціну на нерухомість.

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Будинок площею 483 квадратних метри в районі Студіо-Сіті, що в Лос-Анджелесі, актриса придбала 11 років тому. У ньому розмістилося 6 спалень та 6 ванних кімнат. Оскільки маєток розташований на вершині, то всі його прикраси розташовані на задньому дворі, а саме – великий басейн, місце для засмагання та тераса під накриттям.

В середині особняка також є домашній кінотеатр, простора кухня, їдальня та компактні спальні поруч із ванними кімнатами. У будинку розмістилося чимало дерев'яних деталей декору, серед яких сходи, стільці, столи та тумби.



Колишній будинок Ванесси Хадженc / Variety



Вітальня у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety



Їдальня у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety



Простора кухня у колишньому маєтку Ванесси Хадженс / Variety



Їдальня у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety



Кінотеатр у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety



Ванна у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety



Спальня у колишньому будинку Ванесси Хадженс / Variety