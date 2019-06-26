Варення з вишні: рецепти на зиму – з та без кісточок, з шоколадом та лимоном

Варення з вишні – це не тільки смачний, але ще і дуже корисний десерт, адже при його приготування зберігається велика кількість корисних речовин. А саме цього так бракує взимку! Як приготувати варення з вишні без кісточок, з ними, а також з шоколадом та лимоном – шукайте рецепти далі в матеріалі.

Варення з вишні відрізняється дуже ніжним ароматом і смаком, під час його приготування ягоди карамелізуються і смакують просто неймовірно. Варіантів приготування існує безліч – є рецепти з кісточками, без, з лимоном, шоколадом, в мультиварці, "п'ятихвилинка"... Але який рецепт ви б не обрали, обіцяємо, що смак вас здивує!

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Рецепт варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика"



Рецепт варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика"

Цей рецепт точно сподобається тим, хто слідкує за фігурою, адже в нього не дуже багато цукру та максимум корисних властивостей вишні.

Інгредієнти:

- вишня – 1,7 кг;

- цукор – 700-800 гр.

Рецепт приготування варення з вишні без кісточок "п'ятихвилика":

1. З промитої ягоди видаліть кісточки, пересипте її цукром, перемішайте і дочекайтеся виділення соку.

2. Поставте вишню на повільний вогонь, доведіть до кипіння, періодично помішуючи, після закипання проваріть варення 5 хв, знімаючи пінку. чим частіше ви будете знімати пінку – тим прозорішим вийде варення.

3. Зніміть варення з вогню та дайте його повністю охолонути, за цей час варення загусне. Потім ще раз доведеться варення до кипіння і проваріть ще 5 хвилин. Повторіть цей процес ще раз. Після третього варіння можете розливати варення по стерилізованих банках. Переверніть банки, поставте в тепле місце і дайте йому повністю охолонути.

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Рецепт варення з вишні з кісточками



Рецепт варення з вишні з кісточками

Інгредієнти:

- вишня – 1 кг;

- цукор – 1 кг.

Рецепт приготування варення з вишні з кісточками:

1. Залийте вишню водою та залишіть на 10-15 хвилин. Пропорції в цьому рецепті 1:1 (вишня – цукор). Тож якщо хочете більше варення – пропорційно збільшуйте кількість інгредієнтів. На кожен кілограм цукру вам знадобиться 1 склянка води.

2. Залийте цукор водою та зваріть цукровий сироп, цукор має повністю розчинитися. В киплячий сироп викладіть обсушену вишню та виключіть вогонь, залиште настоюватись 6-7 хвилин.

3. Вийміть вишні шумівкою з сиропу. Доведіть сироп знову до кипіння і знову викладіть вишню. Всього це треба зробити тричі. Якщо вишня не довариться за три рази – проваріть її на повільному вогні ще хвилин 10-15. Після цього викладайте варення у попередньо простерелізовані банки.

Рецепт варення з вишні та шоколадом



Рецепт варення з вишні та шоколадом

Інгредієнти:

- вишня з кісточками – 600 гр;

- цукор – 200 г;

- темний ром або коньяк за бажанням – 50 мл;

- чорний шоколад – 100 гр;

- вода – 50 мл;

- 1 ст.л. лимонного соку.

Рецепт приготування варення з вишні та шоколадом:

1. Видаліть з вишень кісточки, викладіть їх у каструлю та залийте водою. Додайте сік лимона та цукор й доведіть все до кипіння. Варіть варення на повільному вогні 20-25 хвилин. За бажанням додайте коньяк або ром.

2. Зніміть з плити, додайте у каструлю шоколад та розмішайте до повного розчинення. Після цього варення можна розливати по банках.

Рецепт варення з вишні та волоськими горіхами



Рецепт варення з вишні та волоськими горіхами

Інгредієнти:

- вишня – 1 кг;

- цукор коричневий – 500 гр;

- цукор білий – 500 гр;

- горіхи – 200 гр;

- сік лимона – 100 мл.

Рецепт приготування варення з вишні та волоськими горіхами:

1. Горіхи вимийте, обсмажте і порубайте шматочками розмірами з кісточку.

2. Вишні без кісточок потрібно начинити горішками. Викладіть в каструлю шарами, пересипаючи цукром (обидва види поєднати відразу). Через 8-10 годин поставити на плиту та довести до кипіння. Потім остудити і знову довести до кипіння.

3. У процесі варіння варення потрібно помішувати і відразу прибирати піну. На останньому етапі додати лимонний сік, варення розлити по банках і закатати.

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Рецепт варення з вишні та лимоном



Рецепт варення з вишні та лимоном

Інгредієнти:

- вишня – 600 гр;

- цукор – 210 гр;

- шоколад без добавок – 100 гр;

- ром – 50 мл;

- 1 лимон.

Рецепт приготування варення з вишні та лимоном:

1. Закип'ятіть цукор з лимонним соком та перетріть суміш з вишнею. Викладіть у каструлю, додайте ром і варіть 15 хвилин.

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2. За кілька хвилин до повного приготування додайте шоколад і добре вимішайте. Після цього варення можна розливати по банках та закривати.

Рецепт варення з вишні в мультиварці



Варення з вишні в мультиварці

Інгредієнти:

– 600 грамів вишні;

– 600 грамів цукру.

Рецепт приготування варення з вишні в мультиварці:

1. Для варення слід вибрати сладкий сорт ягод. При купівлі вишні обирайте невеликий розмір, вона краще зберігає форму в процесі варки. Видаліть у вишні хвостики і ретельно промийте холодною водою.

2. Видаліть з ягід кісточки. При великій кількості вишень для цієї процедури вам знадобиться спеціальна шпилька з отвором, яка допомагає швидко позбутися кісточок.

3. Акуратно викладіть ягоди в чашу мультиварки. Всипте зверху цукор. Вишня відразу пустить сік, тому можна не залишати інгредієнти настоюватися.

4. Встановіть на 20 хвилин режим "гасіння". При такому неактивному кипінні варення отримає потрібну консистенцію. Потім слід зібрати пінку. Варення необхідно декілька разів перемішати під час приготування.

5. Якщо сироп добре застигає на ложці або тарілці, то варення повністю готове. В іншому випадку його потрібно ще трохи проварити.

6. Гаряче варення залийте в стерильну банку і закрутіть кип'яченою кришкою. Так варення зможе простояти всю зиму і не зіпсуватися. Закривати варення в банки необов'язково. Ви можете остудити вишню і подавати її до чаю з булочками або використовувати для приготування інших десертів.

Смачного!