Важкохвора Сельма Блер розповіла про погіршення здоров'я та відмову від хобі

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Важкохвора Сельма Блер
Важкохвора Сельма Блер / Instagram / @pagesix

Голлівудська акторка Сельма Блер, яка тривалий час бореться з розсіяним склерозом, зізналась, що стан її здоров'я погіршився. Тепер зірка не може відвідувати іподром та кататись на конях, а пересувається вона вже не з ціпком, а за допомогою спеціального велосипеда.

Минув майже рік, відколи Сельма Блер дізналась про невиліковну хворобу – розсіяний склероз. Медики діагностували недугу в жовтні 2018-гоі з того часу знаменита акторка вкрай рідко з'являється у медіапросторі. Однак від публічного життя Сельма Блер не відмовилась: у мережі зірка веде свій блог та ділиться кадрами зі своїх буднів. 

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Розсіяний склероз – невиліковна хронічна хвороба, яка вражає головний і спинний мозок та призводить до інвалідності. Поки достеменно невідомо, що стає причиною захворювання. Лікування розсіяного склерозу може тільки сповільнити його прогресування в організмі. 

Днями акторка стривожила прихильників, зізнавшись, що почувається гірше. 47-річна Сельма Блер більше не може втриматись у сідлі, тому вже назавжди відмовляється від їзди верхи. Акторка сходила на улюблений іподром та показала прихильникам коня, на якому їздила до хвороби. Однак Сельма не втрачає надій знову займатись своїм хобі. 

"У нас виявилося так мало часу для занять, адже тепер я не можу навіть сісти на коня і утриматися у сідлі хоча б трохи... Навіть коли мені стає все гірше, я буду намагатися знову і знову застрибнути на свого коня. Я зможу це зробити. Кінні тренування – це виклик, робота і можливість поліпшити моє здоров'я. Я знайшла свого щасливого єдинорога", – написала Сельма Блер. 

 

Наразі акторці стає дедалі складніше пересуватись. Сельма Блер, яка досі використовувала ціпок, тепер використовує спеціальний візок у формі велосипеда. 

 

Хто така Сельма Блер?
Голлівудська акторка, яка знялась у фільмах "Жорстокі ігри", "Білявка в законі", "Свято кохання", "Камера тортур", "Реквієм мафії", "Справа", "Алібі", "Темна конячка" та інших. З 2016 року Сельма Блер грає одну з ролей у серіалі "Американська історія злочинів".

Щодо особистого життя, у 2010 році Сельма закохалась у дизайнера Джейсона Бліка. У пари народився син, проте побудувати сім'ю їм все ж не вдалось. А у 2014 році вона вийшла заміж за музиканта Ахмета Заппу. Однак їхніх шлюб розпався всього за 2 роки.

У жовтні 2018 року в голлівудської акторки діагностували розсіяний склероз. Невиліковна недуга впливає на її психологічний стан, відтак зірка часто скаржиться на депресію. Окрім цього, Сельма Блер відверто розповіла, що часто відчуває сильний біль, який змушує її задихатись.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Зіркові хвороби
Джерело: LifeStyle 24
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