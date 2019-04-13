Вбрання княгині Грейс Келлі покажуть на виставці Dior

242 Читать новость на русском
Грейс Келлі
Грейс Келлі / Getty Images

Майже сотню особистих речей легендарної акторки і княгині Монако Грейс Келлі представлять на виставці Dior у Франції. Завдяки заходу, який організовує один із найпопулярніших модних будинків, можна ближче познайомитися із стилем культової особистості минулого століття.

Один із найпрестижніших брендів та наймодніших модних будинків організовує виставку під назвою виставці Grace of Monaco, Princess in Dior. В рамках заходу буде представлено 85 суконь принцеси Монако та найкрасивішої американської актриси свого часу Грейс Келлі. Про це повідомляє видання WWD.

Читайте також: Зірки "Гри престолів" прорекламували українську кінопремію у Нью-Йорку: фотофакт

На виставці буде показано її улюблені твідові костюми, дизайнерські сукні, які вражають елегантністю, плаття з ексклюзивною вишивкою та вбрання з квітковими принтами.

Одяг легендарної Грейс Келлі зберігався у палаці в Монако з моменту її смерті у 1982 році. Виставка відкриє двері для шанувальників її творчості у суботу, 27 квітня, і триватиме до 17 листопада.

Грейс Келлі
Грейс Келлі / Instagram / @gracedemonaco_

Грейс Келлі та її чоловік
Грейс Келлі та її чоловік / Instagram / @montecarloprincipaute

Грейс Келлі
Грейс Келлі / Instagram / @viintageheart

blog_ava
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: онлайн боксерського поєдинку
сьогодні
4252
Теги: Новини культури LifeStyle Монако Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
сьогодні 10:00 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
10245
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
12 квітня 20:45 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
193
Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
12 квітня 16:33 Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
Марта Вересюк 808
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
12 квітня 14:03 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 11222
Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
12 квітня 11:14 Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
Богданна Рибак 1042
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук