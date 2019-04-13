Вбрання княгині Грейс Келлі покажуть на виставці Dior

Майже сотню особистих речей легендарної акторки і княгині Монако Грейс Келлі представлять на виставці Dior у Франції. Завдяки заходу, який організовує один із найпопулярніших модних будинків, можна ближче познайомитися із стилем культової особистості минулого століття.

Один із найпрестижніших брендів та наймодніших модних будинків організовує виставку під назвою виставці Grace of Monaco, Princess in Dior. В рамках заходу буде представлено 85 суконь принцеси Монако та найкрасивішої американської актриси свого часу Грейс Келлі. Про це повідомляє видання WWD.

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На виставці буде показано її улюблені твідові костюми, дизайнерські сукні, які вражають елегантністю, плаття з ексклюзивною вишивкою та вбрання з квітковими принтами.

Одяг легендарної Грейс Келлі зберігався у палаці в Монако з моменту її смерті у 1982 році. Виставка відкриє двері для шанувальників її творчості у суботу, 27 квітня, і триватиме до 17 листопада.



Грейс Келлі / Instagram / @gracedemonaco_



Грейс Келлі та її чоловік / Instagram / @montecarloprincipaute