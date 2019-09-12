Вбрання власної колекції та конфуз: як пройшов перший вихід Меган Маркл після завершення декрету

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Меган Маркл вийшла з декрету
Меган Маркл вийшла з декрету / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська стала чи не однією з найбільш обговорюваних персон у Великобританії. Ще у серпні вона анонсувала випуск дебютної колекції одягу, кошти від продажу якої підуть на благодійність. А вже 12 вересня Меган Маркл оголосила про запуск проєкту та офіційний вихід з декрету. До цієї події була прикута увага всіх ЗМІ, зокрема, LifeStyle 24.

Як відомо, герцогиня Сассекська провела вікенд у рідному Нью-Йорку. Там Меган трішки відпочила від материнства та відвідала тенісний матч за участю її подруги Серени Вільямс. Однак одразу після повернення до Віндзора дружина принца Гаррі взялась впроваджувати свої благодійні проєкти, один з яких – випуск капсульної колекція для організації Smart Works.

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Що відомо про презентацію одягу Smart Works 

Спершу презентація відбулась на офіційній інстаграм-сторінці герцогів Сассекських, в якій Меган Маркл розповіла деталі лінії одягу. А вже за лічені години після цього дружина принца Гаррі з'явилась на світському заході, присвяченому цій події. Вихід Меган Маркл привернув увагу всіх світових ЗМІ. Все тому, що це вперше дружина принца Гаррі прийшла на публічну подію після оголошення про завершення декрету.

Для особливого дня герцогиня Сассекська вирішила підібрати одяг зі своєї капсульної колекції. Перед камерами вона постала у класичних чорних штанах і білій сорочці, які доповнила стильними світло-коричневими туфлями-човниками. Вбрання виглядало дуже символічно, адже на власному прикладі Меган показала: вироби з її колекції чудово пасують навіть для королівського виходу. 

Меган Маркл на презентації власної колекції одягу
Меган Маркл на презентації власної колекції одягу / Фото: Getty Images

Окрім цього, можна було побачити, що герцогиня Сассекська отримала в подарунок від чоловіка прикраси принцеси Діани. На офіційній презентації вбрання Smart Works вона красувалась із золотими браслетами, які колись належали Леді ДІ.

Меган Маркл у Лондоні
Меган Маркл у Лондоні / Фото: Getty Images

Сама ж презентації колекції відбулась на даху магазину John Lewis&Partners, що розташований на Оксфорд-стріт. Для показу капсульної колекції встановили сцену, подіум та чимало крісел. Весь дах був заповнений глядачами, а Меган Маркл прийшла на подію, коли вже всі зайняли свої місця.

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Курйоз із Меган Маркл

Та попри ретельну підготовку до заходу Меган Маркл не уникнула конфузу. Всі учасники презентації спостерігали за дещо кумедною ситуацією: вітер щоразу псував ідеальну укладку волосся Меган, а герцогиня те і робила, що поправляла зачіску.

Згідно із королівським протоколом, на офіційні заходи представниці Букінгемського палацу мали б приходити зі сплетеним у зачіску волоссям. Це б допомогло Меган Маркл уникнути не одного конфузу, який траплявся під час її виходів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Nash (@emilynashhello)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Sussexes.LIFE (@sussexes.life)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: LifeStyle 24
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