Вдвічі молодша дівчина Леонардо Ді Капріо прокоментувала їхню різницю у віці

Голлівудський актор Леонардо Ді Капріо зустрічається зі значно молодшою дівчиною – моделлю Камілою Морроне. Різниця у віці в пари становить 23 роки, що часто обговорюють у мережі та пресі. Прокоментувати це вирішила обраниця Леонардо Ді Капріо.

Манекенниця дала інтерв'ю виданню Los Angeles Times, фрагменти якого вже з'явились у мережі. 22-річна Каміла Морроне розповіла журналістам, що перечитала чимало несхвальних новин про її стосунки з Леонардо Ді Капріо. Такого ажіотажу модель не розуміє, адже їхня пара – не перша, яка має значну різницю у віці.

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У Голлівуді, та й взагалі у світовій історії, є багато прикладів стосунків між людьми з великою різницею у віці. Я просто думаю, що кожен повинен мати можливість зустрічатися з тим, з ким хоче. Але я розумію інтерес людей до цієї теми. Мені б, напевно, теж було цікаво,

– зазначила Каміла Морроне.

Окрім цього, успішна модель розповіла, що дуже засмучується, коли її сприймають виключно як дівчину Леонардо Ді Капріо. Адже Каміла Морроне має чималі успіхи в модельному світі та вже знялась у кількох фільмах, зокрема, "Жазі смерті" та "Буковскі".

"Мені здається, що часто при перегляді цих фільмів глядачі ідентифікують мене виключно через призму моїх стосунків, і це мене засмучує. Я вважаю, що кожна людина повинна бути, в першу чергу, особистістю, незалежно від того, з ким він чи вона зустрічається. Я чудово розумію цю асоціацію в моєму випадку, але впевнена, що в майбутньому вона поступово зміниться", – додала Каміла Морроне.

Відомо, що Леонардо Ді Капріо та Каміла Морроне зустрічаються з 2017 року. Познайомилась пара під час візиту актора до свого колеги Аль Пачіно. Мама моделі вже понад 10 років є цивільною дружиною секс-символа Голлівуду, тому Каміла до її роману з Леонардо Ді Капріо жила з ними в одному маєтку.

Зіркова пара не прагне виставляти на показ свої стосунки, тому здійснює рідкісні спільні виходи. Окрім цього, в інтерв'ю як Каміла Морроне, так і Леонардо Ді Капріо уникають тем про особисте життя та ймовірне весілля. Тому цей коментар моделі був досить унікальним.