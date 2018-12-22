"Вечір у сімейному колі": Сергій Притула показав знімок із дружиною та дітьми

Відомий український телеведучий Сергій Притула вже приготував будинок до Різдва. Світлину, де він разом з дружиною та дітьми наряджають ялинку, шоумен з радістю представив своїм шанувальникам.

37-річний шоумен не так часто публікує знімки, які могли б показати щось із його особистого життя, однак останнім часом Сергій Притула тішить своїх шанувальників закуліссям приватності. Нещодавно він поділився світлиною із рідним братом, описавши, як вони проводять час разом. Тепер засновник і комік шоу "Вар'яти" опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок з дружиною і дітьми.

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На світлині Сергій Притула разом із Катериною Сопельник та двома дітьми Дмитром і Соломією наряджають новорічну ялинку.

Нарешті вечір у сімейному колі. Проводимо з користю! Картаті Притули бажають вам гарного вечора,

– прокоментував знімок телеведучий.

Для урочистого встановлення домашньої ялинки сімейство Притули одягнуло однакові домашні костюми в червоно-чорну клітинку. Сергій стояв на високому щаблі драбини, а його дружина тримала на руках спиною до камери маленьку доньку Соломію. До слова, син від першого шлюбу Сергія Дмитро теж з задоволенням показував перед камерою, тримаючи в руках іграшки для ялинки.



Сергій Притула із сім'єю наряджає ялинку / Instagram / @siriy_ua