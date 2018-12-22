"Вечір у сімейному колі": Сергій Притула показав знімок із дружиною та дітьми

1587 Читать новость на русском
Сергій Притула
Сергій Притула / Instagram/ @siriy_ua

Відомий український телеведучий Сергій Притула вже приготував будинок до Різдва. Світлину, де він разом з дружиною та дітьми наряджають ялинку, шоумен з радістю представив своїм шанувальникам.

37-річний шоумен не так часто публікує знімки, які могли б показати щось із його особистого життя, однак останнім часом Сергій Притула тішить своїх шанувальників закуліссям приватності. Нещодавно він поділився світлиною із рідним братом, описавши, як вони проводять час разом. Тепер засновник і комік шоу "Вар'яти" опублікував на своїй сторінці в Instagram знімок з дружиною і дітьми.

Читайте також: "Ранкова кава з братом": Сергій Притула показав сімейне фото

На світлині Сергій Притула разом із Катериною Сопельник та двома дітьми Дмитром і Соломією наряджають новорічну ялинку.

Нарешті вечір у сімейному колі. Проводимо з користю! Картаті Притули бажають вам гарного вечора,
– прокоментував знімок телеведучий.

Для урочистого встановлення домашньої ялинки сімейство Притули одягнуло однакові домашні костюми в червоно-чорну клітинку. Сергій стояв на високому щаблі драбини, а його дружина тримала на руках спиною до камери маленьку доньку Соломію. До слова, син від першого шлюбу Сергія Дмитро теж з задоволенням показував перед камерою, тримаючи в руках іграшки для ялинки.

Сергій Притула
Сергій Притула із сім'єю наряджає ялинку / Instagram / @siriy_ua

Теги: Новини України LifeStyle Сергій Притула
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
21 грудня 18:05 Різдвяний піст 2018: рецепти страв від шеф-кухаря, які ви можете приготувати вдома
Олена Булан 9405
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
21 грудня 13:15 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 28336
Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
20 грудня 20:10 Вихідні у січні 2019: які святкові дні очікують українців
22785
Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
19 грудня 19:00 Не Меган Маркл єдиною: топ-5 принцес, якими захоплюється світ
Юлія Девда 4410
"Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
19 грудня 18:01 "Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу
Юлія Михайлова 12151
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
19 грудня 15:40 Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців
17743
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук