Іспанське королева Летиція вкотре з'явилася на публіці та продемонструвала вишуканий аутфіт, яким вразила публіку. Її Величність разом із чоловіком відвідала урочисту вечерю у вечірній сукні.

Королівське подружжя Іспанії побувало на вечері з нагоди церемонії вручення премій Mariano de Cavia. Подія відбулася у Мадриді. Саме там королева Летиція вкотре показала елегатне вбрання та викликала активні обговорення навколо свого образу.

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На захід, де вшановували лауреатів премій у галузі журналістики, Летиція разом із чоловіком Філіпом прибули у захисних масках. Після послаблення карантину вони здійснюють публічні виходи, проте не забувають про правила безпеки. Пізніше пара зняла маски, але соціальної дистанції все-таки дотримувалася.



Іспанське королівське подружжя / Фото: Getty Images

Образ королеви Летиції

Королева Летиція прибула на урочистий прийом у вечірній сукні без рукавів довжини міді. Вбрання мало колір стиглої вишні та красиво декорований верх. Look Її Величність поєднала з чорними туфлями-човниками із прозорими вставками на підборах. У руці тримала чорний клатч. Її вуха прикрашали сережки з червоними камінцями.

47-річна іспанська королева не соромиться своєї сивини. Вона не фарбує волосся, а під час кожного виходу показує елегатні зачіски, які сиві волосини зовсім не псують. Цього разу Летиція зробила акуратну укладку, а на обличчі – насичений макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.



Королева Летиція у вечірній сукні / Фото: Getty Images