Ведучий Нікіта Добринін показав пікантне фото з переможницею "Холостяк-9"

Відомий український ведучий Нікіта Добринін після участі у шоу "Холостяк-9" привернув увагу всіх вітчизняних ЗМІ. Герой проєкту почав будувати стосунки з переможницею Дарією Квітковою та ділиться із нею досить відвертими знімками.

Днями пара відзначила першу річницю зустрічі. У 2018 році вони познайомились на зйомках романтичного проєкту "Холостяк-9", куди Дарія Квіткова прийшла у пошуках кохання. Тендітна дівчина підкорила Нікіту Добриніна та досі будує з ним стосунки.

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"Рівно рік тому на проєкті "Холостяк" ти вийшла з лімузина і сказала: "Привіт, я Даша"... Тепер не маю жодного сумніву, що так розпорядилася доля, тому що ця зустріч привнесла в моє життя найнезабутніші і хвилюючі моменти, перевернула світ навколо. Разом ми сильніші, разом ми щасливіші. Давай не втрачати нашу магію, попереду ще море пригод і історій", – зворушливо написав Нікіта Добринін, опублікувавши романтичний ролик історії їхнього кохання.

Та на цьому телеведучий не обмежився. Вже у наступному Instagram-дописі Нікіта Добринін показав, що в першу річницю знайомства зробив однакове татуювання з Дарією Квітковою. Щоб продемонструвати це, пара постала у досить відвертих образах. Дарія Квіткова позувала поряд із зірковим коханим топлес та у мінішортах, прикривши груди руками. Водночас Нікіта Добринін робив селфі у трусах.

Відверте фото та ідею тату прокоментувала Дарія Квіткова. Дівчина зізналась, що ініціатором був Нікіта Добринін. Саме він запропонував блогерці зробити парне тату, яке символізувало б їхнє кохання. Дарія та Нікіта обрали особливі фрази, які розмістили під грудьми.

Якось Нікіта розповів, що хотів зробити татуювання ще на фінальному побаченні проєкту. Потім ми відтягували цей момент, бо не знали, що саме хотіли б... Тиждень тому, коли я була вдома, мені приходить СМС від Нікіти про те, що він готовий зробити тату і хоче, щоб я була поруч. Через добу ми вже сиділи в тату салоні,

– розповіла Дарія Квіткова.

Що відомо про роман Нікіти Добриніна та Дарії Квіткової?24 травня 2019 року пройшов фінал шоу "Холостяк-9", у якому головний герой проекту Нікіта Добринін провів останні романтичні побачення, після чого вирішив віддати каблучку білявці Даші. Вже на постшоу телеведучий зруйнував всі міфи про шоу "Холостяк": Нікіта Добринін став першим із героїв проєкту, який продовжив стосунки із фіналісткою.



Пара оселилась у столичній квартирі телеведучого. Нікіта та Дарія активно ведуть свій блог в Instagram, де залюбки діляться з підписниками деталями свого приватного життя.