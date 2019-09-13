Ведучий "Слава +" Слава Дьомін прогулявся Києвом у весільній сукні: кумедне відео

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Слава Дьомін
Слава Дьомін / Instagram / @slavademin_official

Відомий український ведучий Слава Дьомін був змушений прогулятися центром столиці у весільній сукні. Дивіться кумедне відео з реакцією перехожих та читайте подробиці його витівки на LifeStyle 24.

Сьогодні, п'ятниця 13-го, стала по-справжньому нещасливою для учасників гри "Основний інстинкт". Дівчата вирішили не шкодувати тих, хто зазнав поразки, тому Таня Татарченко відігралася на своєму колезі, загадавши йому шалене покарання.

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Слава Дьомін був змушений одягнути весільну сукню і красиво прогулятися нею Києвом, позуючи на камеру. На відео помітно, як перехожі реагували на таку "красуню", намагалися знімати на телефон, а також усміхалися, коли бачили ведучого у такому образі.

Дьомін у весільній сукні! Цього тижня дівчата перемогли у грі “Основний інстинкт” і Слава Дьомін виконує бажання,
– прокоментували відео на сторінці Люкс ФМ.

Варто додати, що весільну сукню для ефектного виходу Слави позичила фанатка ранкового шоу, яку також згадала у дописі на сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lux FM (@radioluxfm)

Слава Дьомін
Слава Дьомін / Instagram / @slavademin_official

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Теги: LifeStyle Новини Києва
Джерело: LifeStyle 24
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