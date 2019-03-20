Ведучий Володимир Такудіс звинуватив Андрія Джеджулу в побитті і приниженні: деталі скандалу

Навколо двох українських ведучих – Володимира Такудіса та Андрія Джеджули – розгорнувся скандал. За словами першого, після чергової вечірки, на якій він був ведучим разом з Володимиром Остапчук, люди Джеджули скрутили його, погрожували та принизили. Сам шоумен Андрій Джеджула все заперечує.

Що трапилось між Володимиром Такудісом та Андрієм Джеджулою?

У нещодавній публікації у Facebook, 18 березня, ведучий Володимир Такудіс розповів, що на одній з вечірок разом з колегою він згадав про людей, які були відсутніми на фоні сумної музики, через що став жертвою людей Андрія Джеджули.

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У рамках Grand Conference ми з Вовою Остапчуком пожартували про те, що нам шкода, що "сьогодні з нами немає" певних гравців весільного ринку. Під сумну музику. Згадали про їхню легендарність. І здивувалися, чому їх немає на конференції і чи все у них добре. Так, були названі конкретні прізвища, а не розмито — тому що у нас є яйця,

– зазначив Такудіс, попросивши вибачення за фрази "хвилинка жалості" і "їх немає в шоу бізнесі".

Але після жартів Володимира представники Джеджули начебто запросили його на зустріч, щоб обговорити минулий захід. Коли Такудіс прийшов на місце, троє чоловіків разом з Джеджулою скрутили його і почали погрожувати. Після цього дістали бритву і в декількох місцях на голові збрили частину волосся. У завершенні вони попросили на відео записати публічне вибачення за "невдалий жарт".

Довго не думаючи, після випадку він написав заяву в поліцію: "Я, звісно, написав заяву в поліцію. Я, звісно, буду діяти згідно із законом. Але в нас, виявляється, діє один закон – сила. І єдиний захист – публічність. Це твій імунітет. Чим більше людей знають, тим більша вірогідність знайти правду".

Реакція Володимира Остапчука

Підтримати свого колегу вирішив і Володимир Остапчук, який у той вечір працював з Такудісом. Він зазначив, що жарти можуть люди спримайти по-різному, а от робити наругу над людиною ніхто немає права.



Володимир Такудіс та Володимир Остапчук / Instagram / @vova_ostapchuk

"Так, жарт може бути спірним або образливим, але це право кожного. Ображатися і відповідати тим же способом. Будь ласка, це ваше право. Ми завжди зможемо пояснити, захистити гумор або попросити вибачення. Це нормально. Ненормально нападати і голити. Ненормально говорити про "пацанські" поняття. Ненормально захищати цю "бикуватість" в коментарях. Гумор сильніший ніж будь-яка бритва", – йдеться в дописі ведучого Остапчука.

Реакція Андрія Джеджули

Реакція самого Андрія Джеджули на публікацію не забарилась. В коментарі для OBOZREVATEL він заявив, що дійсно зустрічався з Володимиром Такудісом, але ніяких насильницьких дій він не робив.

Ми з ним зустрілися один на один. Пояснив йому в словесній формі, у чому він був не правий. Він записав на відео вибачення перед шістьма людьми. Це відео я не збирався ніде розміщувати, просто відправити тим, кого він скривдив: Дяді Жорі, Івану Городецькому. Це був не жарт,

– йдеться у коментарі шоумена.

Він також додав, що суть інциденту полягала у тому, що Такудіс начебто почав свій публічний виступ, де було 400 людей, "із приниження "монстрів", людей, які стояли біля витоків".

"Він публічно принизив нас усіх. Всі були в шоці, в залі ніхто не сміявся. Матвієнко була єдина там із нас шістьох і зайшла в зал саме в момент, коли її принижували. Каже, сльози на очі накочувалися. Вона підійшла до сцени, хотіла взяти мікрофон і відповісти. Він їй не дав цього зробити, не пустив на сцену", – підсумував Джеджула.

Наступного дня, 19 березня, Андрій Джеджула вирішив припинити шквал критики навколо конфлікту і викликав на ринг Володимира Тадікуса та Володимира Остапчука.

Такудіс, Остапчук! Мені набридли ваші соплі! Питання одне і п'ять варіантів відповідей: боксерський ринг? Октагон (ММА)? Публічні вибачення? Або автоматичне визнання себе блазнями (тільки їм сходив будь-який гумор із рук в давнину), або ж боягузливими зайчиками? Що виберете? Нічого особистого, просто бізнес, на репутацію якого ви замахнулися і текстами заочно ховали! І запам'ятайте: віра, сім'я, честь і робота – це те, за що мене завжди вчили боротися!

– написав Джеджула.

Після цього жодна зі сторін конфлікту не давала будь-яких коментарів.