Велика пустота: The New York Times представив світ під час коронавірусу у фотопроєкті

Після спалаху пандемії коронавірусу, світ зупинився. Вулички популярних міст вже не переповнені туристами, біля архітектурних пам'яток – пусто. Здається, що людство стало на паузу і невідомо, коли прокинеться. Американське видання The New York Times у фотопроєкті показало, як виглядають різні куточки світу під час Covid-19.

Вірусна пневмонія, яку спричинив коронавірус, змусила нас зрозуміти, що все в цьому світі дуже крихке і одне захворювання може збити з ніг усіх, незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Від недуги вже постраждали більш, ніж 360 тисяч осіб. Понад 15 тисяч вже ніколи не повернуться додому. Світлини, опубліковані у The New York Times, заворожують та ще раз доводять, що найцінніше – це здоров'я та життя людей, адже без цього увесь світ перетворюється на пустку.

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Фотографи з усього світу надсилали виданню світлини, на яких зобразили безлюдні міста під час спалаху пандемії коронавірусу. Ці кадри ще раз демонструють нам, що краса неможлива без людини. Концертні зали, великі площі, музеї, ресторани, вокзали – все це втрачає свій сенс, коли немає шуму, який свідчить, що життя триває.



Париж



Сан-Пауло



Мілан



Нью-Йорк



Лондон / Фото: Ендрю Тесту



Москва / Фото: Сергій Пономарьов



Каракас / Фото: Анріана Лорейро



Барселона / Фото: Марія Контрерас Колл



Мюнхен / Фото: Летиція Ванкон



Пекін / Фото: Гіль Сабрі



Лос-Анджелес / Фото: Філін Ченг



Срінагар, Індія / Фото: Атул Лок



Бангкок / Фото: Аманда Мастард



Нью-Делі / Фото: Самья Ханделвал



Вашингтон / Фото: Аліса Шукар



Сеул / Фото: Ухей Чо



Мілан / Фото: Алессандро Грассані



Пакистан / Фото: Саіна Башир



Янгон, М'янма / Фото: Мінзаяр О



Сіємреап, Камбоджа / Фото: Адам Дін



Гонконг / Фото: Лам Йік Фей



Париж / Фото: Андреа Мантовані



Тегеран / Фото: Араш Хамуші



Рим / Фото: Алессандро Пенсо



Токіо / Фото: Норико Хаяши



Сіетл / Фото: Грант Хіндслі



Сан-Франциско / Фото: Роззет Раго



Нью-Йорк / Фото: Віктор Дж. Блу



Сан-Пауло / Фото: Віктор Моріяма



Сідней, Австралія / Фото: Меттью Еббот



Джокьярта, Індонезія / Фото: Відліт Іфансасті



Богота, Колумбія / Фото: Федеріко Ріос